VIDEO: Branky, koše, výměny a knockouty. Co zůstane v paměti sportovním fandům?

VIDEO: POINT of the MATCH: This one had us on the edge of our seats... @Venuseswilliams ?? @CarlaSuarezNava #USOpen https://t.co/CJKevZEAz6 Pro zobrazen? videa mus?te m?t zapnutou podporu JavaScriptu

POINT of the MATCH: This one had us on the edge of our seats... @Venuseswilliams @CarlaSuarezNava #USOpen https://t.co/CJKevZEAz6