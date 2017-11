VIDEO: Brankář nešika. Místo míče trefil naprázdno a připomněl Halloween

mönchengladbach Památku zesnulých připomněl po dvou dnech brankář bundesligové Mohuče Robin Zentner. V sobotním duelu 11. kola v Mönchengladbachu chtěl po malé domů odkopnout míč do bezpečí, ale protože se nedíval na míč, ale na spoluhráče, balon se mu odkutálel za záda a on máchl nohou do prázdna.

Naštěstí pro 23letého gólmana se míč nedošoural do brány, on míč před dotírajícím soupeřem přece jen na poslední chvíli odkopl do bezpečí.

Mohuč, která vedla od 19. minuty, sice vedení neudržela, protože Zentner nestačil v 67. minutěna střelu Vestergaarda. Na druhou stranu však hrubky své jedničky nemusela litovat.

Navíc se Zentner stal okamžitě díky svému kousky hvězdou sociálních sítí.