VIDEO: Boxerský úder, hokejka v obličeji soupeře, seknutí do rozkroku. NHL přesto netrestá

PRAHA Seknutí do rozkroku, krosček do obličeje nebo boxerský úder pěstí. NHL řeší narůstající počet zákeřných zákroků mimo hranice hokejového fair play. Nebo vlastně neřeší. NHL totiž mlčí, rozhodčí netrestají. A pak dochází k frustraci a proneseným výhrůžkám o zabití.

Hokej je tvrdá hra a bolest k ní v rámci mezí patří. I proto vedení NHL řídí oddělení pro bezpečnost hráčů, které může dodatečně rozhodnout o trestu (či netrestu) provinilého.

Nyní se však zdá, že má oddělení dovolenou.

Seknutí Victora Hedmana z Tampy do rozkroku mladé hvězdy Nica Hischiera z New Jersey prošlo bez udělení trestu - jak přes rozhodčí v zápase, tak i dodatečně přes oddělení.

Incident mezi Hedmanem a Hischierem:

Oddělení pro bezpečnost hráčů se na celý incident podívalo a rozhodlo, že klíčovému obránci Lightning suspendace ani pokuta nehrozí.



Chování celého týmu Tampy nese nelibě útočník Devils Brian Boyle. Během potyčky s dalším obráncem soupeře Michajlem Sergačjevem ztratil koncentraci a v emocích údajně pořvával: „Já tě zabiju“.

Po zápase už Boyle samozřejmě mluvil střídměji, odkazoval se na vypjaté chvíle.

Bez trestu zůstal i další incident - boxerský úder pěstí nashvillského obránce P.K. Subbana do hlavy nic netušícího Nathana MacKinnona z Colorada. Oba hráči pouze dostali dvě minuty za držení při následné rozmíšce.

Úder pěstí P.K. Subbana:

Jak obránce Predators vysvětlil novinářům své chování? Nijak uspokojivě. „Udělal bych to v dalším zápase znovu. Pakliže jste v play off, tyhle věci se stávají.“

Jeho spoluhráč Austin Watson k tomu dodal. „Pokaždé, když s někým hrajete pořád dokola, začnete se navzájem opravdu nesnášet.“

Nyní se čeká, zda postihne dodatečný trest obránce Winnipegu Joshe Morrisseyho. Ten dost nešetrně krosčekoval holí do obličeje Erica Staala z Minnesoty. Trest ve hře rozhodčí neudělili.

Morrissey proti Staalovi:

Nejenže Morrissey nedostal trest, což by pro Minnesotu znamenalo přesilovku 5 na 3, on nakonec asistoval u vítězné branky.

Morrissey se za svůj zákrok ještě během hry omluvil. „Můžu být hrdý na to, že hraju čestně, nikdy v životě jsem nebyl suspendován a tohle byla uplná náhoda. Ani jsem se nedíval, kam při úderu mířím. Nikdy bych to člověku schválně neudělal,“ vykládal po zápase novinářům.

Jenomže Staala jeho výmluvy vůbec nezajímaly. „Udeřil mě. Jsem nejvyšší hráč na ledě a on mě trefí do krku. Na to nemůžete nic moc říct. Každý to viděl. Proč bych chtěl omluvu uprostřed hry? Je to frustrující. Jsem pro tvrdou hru, miluju ji, ale tohle nebylo dobré,“ rozčiloval se.

Staal problematiku shrnul vcelku jednoznačně. Tvrdou hru ano, zákeřnosti ne.