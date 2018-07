VIDEO: Bodyguardi chránili Putina před deštěm i šampaňským, Chorvatka mokla

MOSKVA Zatímco osobní ochranka Vladimira Putina byla po finále mistrovství světa v Moskvě mezi fotbalisty Francie a Chorvatska (4:2) všudypřítomná, ostatní bodyguardi během vydatného deště při předávání medailí nebo při kropení šampaňským od slavících francouzských fotbalistů selhali. Prezident Francouzů Emmanuel Macron i chorvatská prezidentka Kolinda Grabarová Kitarovičová mokli.

Ten obrázek byl epický. Při začínajícím lijáku se pouze nad hlavou Vladimira Putina objevil veliký černý deštník. Na ostatní vrcholné zástupce, včetně šéfa FIFA Gianni Infantina či ruského a chorvatského předsedy svazu pršelo.

Po minutách lijáků se deštníky objevili i nad hlavami ostatních mužů, chorvatská ochranka nejspíše usoudila, že zas o tak veliký liják a svou prezidentku nechali zmoknout.



Protokol neprotokol, až úsměvný byl pohled na ostatní muže, kteří se svého deštníku sveřepě drželi, zatímco Grabarová-Kitarovičová byla od hlavy až k patě mokrá.

Macron and Kolinda Grabar-Kitarović in the rain while putin gets an umbrella??? Wtf!! #WorldCupFinal pic.twitter.com/O1XRG6KNM5