VIDEO: Bizár nebo regulérní sport? Svět objevuje kouzlo běhání s koňskou hlavou

PRAHA Co to jako má být? To je nějaká sranda? Kdepak! Hobby Horse, tedy běhání s dřevěnou koňskou hlavou přes překážky, jsou regulérní závody, v nichž se udělují trofeje pro vítěze a medaile pro závodníky na stupních vítězů.

Dosud zcela neznámý sport doslova uhranul fanoušky po celém světě. Počítadlo na serveru Youtube.com ukázalo, že video ze světového šampionátu ve finském Vantaa je suverénně nejnavštěvovanějším sportovním záběrem roku 2017.

A v čem kouzlo závodů určených mladým dívkám spočívá? Každá dáma má vyrobenou dřevěnou koňskou hlavu s přidělanou tyčí, kterou si vloží mezi stehna a utíkáním a skoky přes překážky napodobují skutečný parkur.

Vítězkou se pak stane ta ze slečen, která doběhne parkurovou dráhy nejrychleji, aniž by shodila jakoukolov překážku.