VIDEO: ‚Asi si dám deset piv,‘ řekl zklamaný Bottas poté, co z prvního místa píchl

Měl jsem štěstí, řekl Hamilton a utěšoval nešťastného Bottase Za velmi šťastné označil Lewis Hamilton vítězství v dnešní Velké ceně Ázerbájdžánu formule 1. Úřadující mistr světa uznal, že nebýt defektu vedoucího Valtteriho Bottase asi tři kola před koncem, týmového kolegu z Mercedesu by z prvního místa sesadit nedokázal. Hned po závodě proto také finského pilota utěšoval. "Je to zvláštní pocit po takovém vítězství, ale i takové musím počítat," řekl Hamilton, kterému k prvnímu triumfu od říjnové Velké ceny USA pomohl bláznivý závěr plný chyb a kolizí. Ve 40. kole se totiž srazily oba vozy Red Bullu a na trať musel safety car, který se navíc kvůli nehodě Romaina Grosjeana vrátil do depa až čtyři kola před koncem. Hamilton byl v té chvíli stejně jako v průběhu celého závodu třetí za vedoucím Bottasem a druhým Sebastianem Vettelem. Pilot Ferrari po restartu zaútočil, ale po chybě se propadl až na čtvrté místo. Smůla pak vyřadila ze závodu Bottase, kterému úlomek na trati propíchl pneumatiku. "Nemůžu si stěžovat, že jsem vyhrál, ale měl jsem obrovské štěstí. Ale musím to brát tak, jak to je. Jednou jste nahoře a jednou dole," uvedl čtyřnásobný mistr světa. "Valtteri měl strašnou smůlu. Zasloužil si vyhrát, protože bych ho za normálních okolností nedokázal předjet. Hned jak jsem vylezl z auta, tak jsem šel za ním, abych mu to řekl. Proto jsem také přišel pozdě na ceremoniál," dodal. Hamilton se díky vítězství posunul na první místo průběžného pořadí, na druhou příčku odsunul Vettela, před kterým vede o čtyři body. Před Baku za německým rivalem o devět bodů zaostával. "Ale Ferrari má pořád navrch a zatím vždycky měla jejich auta větší výkon," prohlásil třiatřicetiletý pilot. "V kvalifikaci se jim nemůžeme rovnat, takže máme na čem pracovat," přidal.