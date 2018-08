Vícebojařka Cachová potvrdila stabilitu. Díky ní se k medailím stoupá snadněji

BERLÍN (OD NAŠEHO ZPRAVODAJE) Předvedla takřka perfektní sedmiboj. Na hranici svých možností. Vylepšila si v něm osobní rekord, pokořovala jedno sezónní maximum za druhým a na 202 bodů se přiblížila k bronzové medaili. Kateřina Cachová v Berlíně na evropském šampionátu ukázala, že má na velké závody.

Do závěrečné osmistovky vstupovala se ztrátou dvou set bodů na třetí místo.



Bylo jasné, že medaile je daleko.

Přesto měla Kateřina Cachová o co bojovat. Chtěla už tak famózní výkon okořenit dalším sezónním maximem. Chtěla nový osobní rekord v celém sedmiboji.

Také proto se držela rychlejších půlkařek.

„Kdybych nevěřila, že můžu ten rekord překonat, nesnažila bych se o to. Běžela jsem za rychlejšími holkami proto, abych to zkusila. Ale když jsme probíhaly čtvrtkou, holky byly na té úrovni, kde jsem měla být já. Tušila jsem, že to nestihnu,“ popisovala česká vícebojařka.

V závěrečné stovce jí navíc tuhly nohy.

„Ten druhý den byl hrozně těžký. Pauzy mezi disciplínami byly dlouhé, hlavně před tou osmistovkou. Ale musím být spokojená,“ vyprávěla po závodě.

Za cílem si sundala tretry, lehla si na modrou plochu a upíjela z vody. Vstřebávala pocit, že má právě za sebou nejlepší sedmiboj života. Že svůj osobní rekord posunula na hranici 6400 bodů.

„A to se bude výborně pamatovat, proto jsem si to zaokrouhlila,“ vtipkovala.

Výsledková tabule sedmiboje na ME 2018 v Berlíně.

Obhájila dva roky starou šestou příčku z Amsterdamu a ukázala, že se dovede připravit na velké akce.



Mistryní světa v 17 letech

S atletikou začínala v deseti letech v rodné Ostravě, kdy ji upoutal trojboj – 50 metrů, hod kriketovým míčkem a skok do dálky.

I proto se na druhém stupni základní školy vydala na sportovní školu a poté na sportovní gymnázium. Ve třinácti se atletice oddala naplno, třikrát týdně začala trénovat ve Vítkovicích.

V sedmnácti se v Ostravě se ziskem 5 641 bodů stala mistryní světa do 17 let. Žádná vícebojařka jejího věku toho roku nedosáhla na víc bodů než právě Cachová.

Na evropských šampionátech juniorů i do 23 let následně brala stříbro.

Impozantní bilance mladé sedmibojařky.



A obrovský příslib do dalších let.

Také proto se přestěhovala do Prahy, kde doufala, že výkonnost ještě poroste.

Jenže už tehdy ji trápilo zdraví. Chvíli bolela záda, chvíli koleno, chvíli zase něco jiného. Nemohla pořádně trénovat, nemohla ukázat, co v ní doopravdy je.

Na dva roky se výkonnost zastavila, než se zdraví umoudřilo a ona si na Kladně vylepšila osobní maximum o téměř 200 bodů.

Uzpůsobit trénink

Pro letošní rok změnili s trenérkou Blažkovou způsob přípravy. Jedna proto, že se Cachové nedařilo prodat formu na velkých akcích. A také kvůli tomu, že se potýkala s lehkým zraněním kotníku.

Zatímco loni šla od závodu k závodu, letos spíše trénovala a připravovala se na jasný vrchol sezony – evropský šampionát v Berlíně.

„Vícebojařky se kolikrát soustředí jen na jednu vrcholnou akci roku, některé dokonce nejdou ani Götzis. Dvě Maďarky tu nemají ani zapsaný letošní výkon, mají uznaný limit z loňska a jedou sedmiboj jen na téhle akci,“ popisovala.

Ona zvolila podobnou cestu a očividně byla správná.

Jako jedna z mála českých atletů vyladila formu nejlépe, jak to šlo.

Hned první den si ve výšce vyrovnala osobní rekord, v dalších třech disciplínách (100 m překážek, koule, 200 m) si vylepšila sezónní maxima.



Po dopoledním programu byla třetí, v poločase soutěže pak šestá, pouhých 62 bodů za bronzem.

„Velká spokojenost, dlouho se mi nepovedlo takhle závodit na velké akci,“ těšilo ji.

Zažila suverénně nejlepší první den vícebojařské kariéry a pochopitelně se těšila na ten druhý.

I v něm se pohybovala na hraně svých možností.

V dálce i v oštěpu si rovněž vylepšila sezónní maxima. Do osmistovky vbíhala s pocitem, že povedenější víceboj ještě nezažila.



A v něm ho korunovala, když si doběhla pro rekordních 6400 bodů.

„Hrozně jsem si vyčítala, že jsem roky předtím na vrcholné akci nebyla schopná podat vrcholný výkon. Trochu jsme tomu přizpůsobili přípravu, dělali jsme méně závodů, tohle je teprve druhý víceboj. A myslím si, že jsem byla víc natěšená,“ přemýšlela.

Když před dvěma lety skončila v Amsterdamu šestá, mnohé překvapila. Nynějším výkonem v Berlíně potvrdila stabilitu výkonů na velkých akcích.

A z té stability se k medaili stoupá snadněji.