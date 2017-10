Vettel sportovně uznal porážku: Hamilton byl v letošní sezoně lepším jezdcem

Nebývá to často, aby poražený v boji o titul vzdával hned po závodě hold vítězi. Ale Sebastian Vettel už byl před Velkou cenou Mexika smířený s druhým místem a navíc dobře ví, že si za prohru může jen on sám. I proto zněla jeho slova upřímně. „Rád bych byl na jeho místě, ale je to jeho chvíle. Celkově byl letos lepším závodníkem a odvedl lepší práci,“ uznal pilot Ferrari.

Vettel musel být smutný, je sice čtyřnásobným mistrem světa, ale naposledy se radoval v roce 2013. S vozem Ferrari ještě to neměl. A navíc, italská stáj, za kterou nyní závodí, je na tom ještě podstatně hůř než on. Poslední titul přinesl do Maranella Kimi Räikkönen v roce 2007.

Lewis Hamilton vyrovnal v Mexiku Vettelův počet titulů, vzal mu jeho výjimečnost v současném startovním poli. Když projel cílem závodu na čtvrtém místě, věděl, že je konec. Letošní sezona sice pokračuje, ale o souboj o titul je definitivně pryč.

„Pochopitelně jsem zklamaný,“ začal německý závodník rozhovor pro televizi. „Je těžké projet cílem a zjistit, že boj je u konce. Dnes byla důležitá jen jedna věc - Lewis Hamilton získal titul mistra světa a to naprosto zaslouženě. Rád bych byl na jeho místě, ale on je na něm oprávněně.“

Jaký vysoko řadí Sebastian Vettel svého letošního soupeře? Jak si cenní Lewise Hamiltona? „Nebojím se ho. Závodění s ním mě hodně baví. Možná ho mohlo být letos o trochu víc, ale většinou byli o něco vpředu.“

S Vettelem na dálku souhlasil zkušený Fernando Alonso, který v závěru Velké Mexika Hamiltona tak potrápil. Žádný jiný jezdec mu při předjíždění nekladl takový odpor. Jakoby chtěl dodat váhu , která řekne po závodě.

„Měl to letos hodně snadné, žádní soupeři,“ řekl zkušený Španěl. „Minulý rok bojoval s Nikem do poslední chvíle, každý jednotlivý závod. Doufejme, že to McLaren-Renault příští rok změní.“