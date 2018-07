Vettel kritizuje nové technologie F1. Někdy to může vypadat, že to můžou odřídit lidi z boxové zdi, říká

Hockenheim Podle německého pilota Sebastiana Vettela by měla formule 1 omezit vliv moderních technologií a upřednostnit umění jezdců. Čtyřnásobný mistr světa a jezdec stáje Ferrari je přesvědčený, že by to šampionátu prospělo.

„Stáje a vedení formule se musí rozhodnout, jestli chtějí posouvat technologické hranice, nebo fanouškům nabízet sportovní show,“ citovala Vettela agentura SID. „Společně to fungovat nemůže, protože technika vždycky bude mít navrch a zastíní jezdce,“ dodal.

„Kdybychom se vrátili k hlasitějším motorům a zjednodušili technickou stránku formule, přineslo by to menší náklady a také lepší podívanou pro fanoušky,“ přidal Vettel. „Samozřejmě i teď hraje umění pilotů rozhodující roli, ale někdy to může vypadat, že by to za nás mohli klidně odřídit lidé z boxové zdi,“ prohlásil.

Jisté omezení by mohly přinést změny, které by nový promotér formule 1 zavedl po roce 2020, kdy skončí stávající kolektivní smlouva se stájemi. Společnost Liberty Media by totiž ráda vyrovnala startovní pole, protože v současnosti můžou bojovat o titul pouze Mercedes a Ferrari.

Proto má v úmyslu zavést levnější a spolehlivější motory dostupné pro všechny stáje a další novinkou by měl být i rozpočtový strop ve výši 150 milionů dolarů bez platů pilotů. Proti tomu se už však ohradila řada týmů v čele s Mercedesem a Ferrari, které dokonce pohrozilo odchodem ze seriálu.