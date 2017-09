Veslař Synek byl opět suverénní. V neděli bude ve finále MS usilovat o pátý titul

Sarasota Skifař Ondřej Synek postoupil do nedělního finále mistrovství světa ve veslování v americké Sarasotě a pojede o pátý titul. Úřadující šampion své semifinále suverénně vyhrál a ve třetím startu na Floridě si připsal třetí prvenství. Čtyřiatřicetiletý veslař pražské Dukly bude jediným českým zástupcem v bojích o medaile.

Tři české posádky nedokázaly do finále A postoupit ve čtvrtek, dnes se to nepovedlo ani Lence Antošové a Kristýně Fleissnerové na dvojskifu a skifařce Lucii Žabové, které v neděli čeká start ve finále B a boj o 7. až 12. místo.



Synek potvrzuje, že se na vrchol sezony připravil dobře. Po výhrách v rozjížďce a čtvrtfinále se v semifinále poprvé utkal s dalšími adepty na medaile.

Rodák z Brandýsa nad Labem se hned po startu dostal do čela, poté jej sice předstihl Kubánec Ángel Fournier, ale na metě 1250 metrů se Synek opět dostal na první místo, které udržel až do cíle. Odrazil i atak Novozélanďana Roberta Mansona, který začal pomaleji, ale poté výrazně zrychlil a zapojil se do boje o vítězství. Objev letošní sezony nakonec dojel třetí.

Do finále chtěly postoupit i Antošová s Fleissnerovou, které se v květnu v Račicích staly mistryněmi Evropy. V pátečním semifinále ale byly páté a na premiérový postup do finále A na vrcholné akci sezony i nadále čekají. Pátá skončila i Žabová, která na MS startuje místo Miroslavy Topinkové Knapkové, jež je na mateřské dovolené.

Poslední vystoupení v USA již má za sebou párová čtyřka lehkých vah Jan Hájek, Milan Viktora, Jan Vetešník, Jiří Kopáč, která dojela ve finále B třetí a celkově obsadila deváté místo. Čeští veslaři nestačili na čtveřice Německa a Číny. Se šampionátem se rozloučil i skifař lehkých vah Jan Cincibuch, který dojel ve finále C čtvrtý. Úřadující mistr Evropy do 23 let tak skončil celkově šestnáctý.