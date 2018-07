Velký fotbal mi nechybí, vůbec o něm nepřemýšlím, říká Lafata před úvodním zápasem Sparty

Fotbalová liga startuje! A její historicky nejlepší střelec má zrovna po tréninku. Na perfektně střiženém hřišti v Olešníku si při zapadajícím slunci ještě párkrát vystřelí na branku, v klidu si dá sprchu a ještě se staví u rodičů. David Lafata nikam nekvaltuje, nemá proč.

Vezme si dřevo, které mu táta uložil za stodolou, aby pořádně proschlo, a teprve pak vyrazí. „Nový život mi chutná, protože je bez stresu,“ řekne, než nastartuje.

Šestatřicetiletý kanonýr David Lafata, jihočeský patriot, už nebude střílet góly za Spartu, ligový fotbal si zapne leda v televizi.

Vážně to s vámi nic nedělá, když večer začala liga a hrála Plzeň s Duklou?

Vůbec nic. Rychle jsem si zvykl na nový život a velký fotbal mi nechybí. Vůbec o něm nepřemýšlím.

Čím to?

Vlastně jsem teď na prázdninách, které trvají příjemně dlouho. Je to daleko pestřejší než dřív, kdy jsem měl všechno nalajnované. Pořád mi v hlavě šrotoval kalendář, kde a kdy musím být, co musím splnit, co odtrénovat.

A teď?

Když se mi nechce, nedělám nic.

To jde?

Naučil jsem se věci odkládat na zítra, někdy na pozítří. Žádné nervy, žádné honění. Práce okolo baráku je dost, a navíc děti mají prázdniny, takže dny mám naplněné a krásnézároveň. Během kariéry jsem vždycky musel jenom něco stíhat, něčemu se podřizovat. Teď mě čas netlačí.

Ani jednou vás od května nenapadlo, že jste měl konec ještě oddálit?

Udělal jsem si takový malý osobní test. Před dvěma týdny jsem se zajel podívat na Spartu, když hrála přátelák v Budějovicích, a zajímalo mě, co to se mnou udělá. Jestli nebudu mít absťák.

A měl jste?

Když jsem pozdravil všechny známé, trochu to ve mně cukalo. Napadlo mě: No, taky bych si kop- nul. Ale jakmile týmy nastoupily na hřiště, pochopil jsem, že už to není pro mě.

To musel být zvláštní pocit, ne?

Fotbal mě pořád baví, miluju ho, ale bylo to úplně jiné v době, kdy jsem měl motivaci vyhrávat, snažit se, makat, odříkat si. Už jsem prostě pohodlnej.

Čiší z vás, že život po životě je vlastně fajn.



Paráda, dokonce mě přestala bolet záda. Víte, fotbal byl pro mě všechno a podle toho jsem se taky choval. Bylo to nejlepší zaměstnání, které jsem kdy mohl mít. Ale je konec, což zároveň neznamená, že tím život končí.

Ne každý to tak vnímá, když zmizí z nasvícené scény a přestane hrát víkend co víkend velké zápasy. Konec kariéry často bývá bolestný.

Já se snažím neohlížet se zpátky. Jedna etapa skončila, ale na život přece starý nejsem, ne?

Kéž by si z vás vzali příklad ostatní.

Úplně chápu kluky, kteří skončí a najednou se cítí prázdní. Nevědí, co s časem. Měli celý život nalinkovaný. Jedou od tréninku k tréninku a od zápasu k zápasu. Volno v týdnech, kdy se to ostatním moc nehodí. Plány nám dělal fotbal. A proto mi teď vyhovuje, že si můžu žít podle svého, že nemusím jet podle plánu.

Jak tedy vypadá váš obyčejný den?

Nebojte, neválím si šunky, jen prostě nespěchám. Když mám chuť, jdu do lesa. Jakmile cítím, že mi chybí pohyb, beru tenisky a zaběhám si. Chodímhrát tenis a taky máme v Olešníku třikrát týdně tréninky.

Jezdíte poctivě?

Spíš jak mi to vyjde.

Vážně jste o jiném klubu neuvažoval? Klidně jste mohl hrát kvalitnějšísoutěž než jihočeský krajský přebor.

To ne, na vyšší soutěž by se muselo víc trénovat, což by mi nevonělo. Navíc se mi nikdo neozval... Ne, vážně, pro mě byl Olešník jediná volba. Tady jsem začínal - pamatuju, jak mi máma před prvním zápasem musela připnout plandající dres sichrhajskou - a tady to dokopu. Olešník je srdeční záležitost. Kluci, se kterými jsem začínal, teď dělají ve výboru.

Sparta má premiéru v sobotu s Opavou, co Olešník?

Jedenáctého srpna proti Katovicím. Přiznám se, že domácí zápasy bych chtěl odehrát všechny, venku zatím nevím.

Nad čím váháte?

Netuším, jaké na mě budou reakce. Rozhodně nepatřím k těm, kteří by chtěli machrovat a žádali poklony, ale jestli bych dostával schválně nakopáno a lidi od klandru by na mě pořvávali, radši se na to vyfláknu.

Platí, že po prázdninách nastupujete jako trenér do českobudějovické akademie?

Platí a už se těším. První půlrok budu dovednostní trenér, u devatenáctiletých a sedmnáctiletých kluků budu dohlížet na útočníky. Nikdy jsem netrénoval, takže ze začátku budu hlavně pozorovat, jak se to dělá. Musím se to nejdřív naučit.

Jestli budete klukům ukazovat, jak se střílejí góly, pak nemůžou mít lepšího učitele.

To se teprve uvidí. Třeba už mi to nepůjde.



Mimochodem, jak tipujete ligu?

Jsem zvědavý hlavně na Spartu. Má slušný los, a kdyby se na začátku chytla, mohla by se skvěle nastartovat.

Mohla, ale nemusela by.

No právě. Příprava nebyla bůhvíjaká. I kádr je pořád dost široký, tak jsem zvědavý, jak to všechno ukočírují. Moc bych si přál, aby Sparta získala titul, ale předpokládám, že Slavia i Plzeň budou zlobit.

Kdo víc?

To se nechám překvapit.