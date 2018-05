Velkolepá noc fotbalu, kterou pokazila neúčast videa. A hráči Liverpoolu vzpomínali...

PRAHA Ve středečním římském večeru se na Olympijském stadionu odehrál další parádní fotbalový souboj. Domácí AS dokázalo porazit Liverpool 4:2, přesto hosté dokázali díky výhře 5:2 z prvního souboje postoupit do finále Ligy mistrů, kde je čeká šampion posledních dvou let, španělský Real Madrid.

Jaké nejzajímavější chvíle souboj dvou ofenzivně laděných celků nabídl?

1. FANOUŠCI? SKVĚLÍ A BEZPROBLÉMOVÍ

„Opravdu věřím, že všichni pochopili, že v tomto krásném městě a za dobrého počasí, by nikomu, kdo vyrazí na fotbal, nemělo nic hrozit. A že se všichni můžeme těšit na intenzivní, fantastickou a velmi důležitou bitvu. Opravdu v to upřímně doufám,“ řekl už na úterní tiskovce Jürgen Klopp. Svá slova směřoval především k fanouškům obou celků, z jejichž případných střetů neměli lehké spaní funkcionáři a především italští policisté.



Fanoušci Liverpoolu při semifinále Ligy mistrů proti AS Řím. Fanoušci AS Řím při semifinále Ligy mistrů proti Liverpoolu.

Ano, v úterý k pár konfliktům došlo, během duelu a po něm, ale dle informací z Říma nikoliv. Oba tábory tak vyplnili přání německého sympaťáka na lavičce anglického celku. A to je jen dobře…



2. VZPOMÍNKA NA NAPADENÉHO PŘÍZNIVCE

…Především pak v kontextu toho, co se stalo minulý týden. Při potyčkách obou táborů, které měli v Liverpoolu vyprovokovat Italové, došlo k vážnému zranění domácího fanouška Seana Coxe.



Třiapadesátiletý muž je po krvácení do mozku stále v místní nemocnici v umělém spánku a bojuje tak o život. Při úterním tréninku si na něj vzpomněli hráči Říma, kteří jej absolvovali v tričku s nápisem „Forza Sean“.

Liverpoolští hráči a také fanoušci s transparentem na podporu Seana Coxe.

„Nechceme, aby pár pitomců pošlapali a zneuctili naši hrdou a dlouhou klubovou historii. Je to sport, krásný sport. Ale není to otázka života a smrti,“ okomentoval tento krok prezident italského celku James Pallotta.



Transparent se jménem Sean Cox a názvem klubové hymny „You’ll Never Walk Alone“ (Nikdy nepůjdeš sám) pak vyvěsili hostující fanoušci ve svém kotli, aby si jej po triumfu půjčili hráči Liverpoolu i na hřiště při oslavách postupu.

3. „YOU’LL NEVER WALK ALONE“

Název liverpoolské hymny pak vystihuje ještě jedna skutečnost. Přestože se hrálo v Itálii, otevřely se také brány domovského stánku ostrovního celku – Anfield Road. Důvod?

Fanoušci Liverpoolu sledují na Anfield Road odvetné semifinále Ligy mistrů svých oblíbenců na hřišti AS Řím.

Aby zde na slavné tribuně The Kop mohli fanoušci „Reds“ sledovat také odvetu na velkoplošných obrazovkách. Prostor pro 12400 diváků byl zaplněný téměř do posledního místa.



4. OPRAVDU LIGA MISTRŮ NEPOTŘEBUJE VIDEOROZHODČÍHO?

Běžela 63. minuta zápasu, kdy se míč na malém vápně odrazil od Patrika Schicka k Stephanu El Shaarawymu. Ten jej levačkou napálil prudce na prázdnou branku. Jenže do cesty se mu postavil obětavým skokem liverpoolský bek Alexander-Arnold.



Na první dobrou to vypadalo, že míč se od něj mimo tři tyče odrazil po zásahu ramenem, opakované záběry ale prokázaly, že kulatý nesmysl poslala nad břevno jeho ruka. Penalta se ale nepískala. Stejně jako o pár minut dříve při zákroku brankáře Kariuse na Džeka. Bohužel tuto akci už zastavil chybně odmávaným ofsajdem pomezní rozhodčí.

Přesto… „Nechceme shazovat postup Liverpoolu, předvedli parádní výkon, je to skvělý tým. Blahopřejeme jim k postupu. Ale nemyslím si, že by se měly tyto věci přehlížet. Bylo toho více, ale tyto momenty bijí do očí. Navíc Alexander-Arnold měl dostat červenou kartu. Netvrdím, že to měl hlavní rozhodčí vidět, ale sakra, proč už není v Lize mistrů video?“ vztekal se po duelu – naprosto oprávněné – římský boss Pallotta.

Prezident AS Řím James Pallotta (uprostřed) po odvetném semifinále Ligy mistrů proti Liverpoolu. El Shaarawy střílí a Alexander-Arnold sráží jeho pokus nad branku rukou.

„Stalo se to Juventusu proti Realu (tomu pomohli sudí v odvetném semifinále také, ovšem už proti Bayernu), nyní se to stalo nám. Bylo to šokující, nechutné. A fotbal takto hazarduje s fanoušky, s jejich emocemi. A naprosto zbytečně. Je na čase, aby se italský fotbal ozval. Nejen my, ale také Juventus a další kluby,“ přidal se sportovní ředitel klubu Monchi.

5. JEN 16 626 LÍSTKŮ NA FINÁLE

Zatímco Římané řeší nepříjemnosti kolem rozhodčích, v Liverpoolu už stihli zjistit, že na finále Ligy mistrů (26. května) dostanou od UEFA pro své fanoušky 16 626 lístků. To je 31,5 procenta kapacity Olympijského stadionu v Kyjevě.

Stejnou porci dostanou také příznivců Realu Madrid, 25 procent dostanou neutrální příznivci, 11 procent kapacity pak připadne hostům UEFA, blízkým hráčů a médiím, procento zbývá pro sponzory.



Tak nějak se dá očekávat, že 26. května jen otevření The Kop na liverpoolském Anfield Road stačit nebude...