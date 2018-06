Revoluce u hokejistů. Nové jméno, logo i dresy reprezentace

PRAHA Český svaz ledního hokeje mění u příležitosti 110 let od svého založení svou tvář. A změny budou velké. Nově bude bude oficiálně používat název Český hokej, nové logo a výrazné obměny se dočkají i reprezentační dresy všech týmů. Zmizí z nich velký státní znak, který nahradí lev.

„Dosavadní situace, kdy jsme nakládali s půjčeným státním symbolem, už byla neudržitelná, protože na nás neustále parazitovaly různé subjekty. Uzrál čas identitu po vzoru ostatních hokejových federací zrevidovat a dát do moderního hávu,“ uvedl prezident Českého hokeje Tomáš Král.



Dosavadní označení ČSLH už bude hokejový svaz používat jen při uzavírání smluv a v oficiálních dokumentech. „Jdeme v duchu moderního trendu u nás i ve světě. Název se nám jeví symbolický, všichni přece reprezentujeme český hokej,“ řekl generální sekretář Martin Urban.

VIDEO: Český hokejový svaz mění svou tvář Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Vedle změny názvu se mění také logo, které by mělo být moderní a dynamické. Vedle nápisu Český hokej je jeho součástí hlava lva z profilu. „Hříva lva má šest cípů, což je počet hráčů jednoho týmu na ledě. Nechybí motiv puku, který má lev v tlamě - puk je pevně spjat se lvem, stejně jako hokej s Českou republikou,“ uvedl Tadeáš Drahorád z agentury Go4Gold, která se na změně identity podílela.

V návaznosti na změnu loga dojde i k úpravě dalších log, které hokejový svaz doposud používal. „Vznikl kompletní systém log různých projektů, aby všechny entity byly i vizuálně zahrnuty pod jednu střechu,“ řekl Drahorád. Český hokej si navíc nechal vyvinout unikátní písmo „hokejista“, které bude používat.

Anketa Líbí se vám nové dresy hokejové reprezentace? Ano 4 NE 10

Zástupci českého hokeje se tak rozhodli k podobnému kroku, který v minulosti učinili například představitelé fotbalu. A stejně jako oni jsou připraveni čelit i kritice. Například z dresů totiž zmizí symboly připomínající, že součástí České republiky jsou i Morava a Slezsko.

„Pro někoho to může být revoluce, z našeho pohledu jde o navázání na tradice,“ uvedl Petr Nitsche z agentury BPA sport marketing, která se svazem řadu let úzce spolupracuje a zastupuje jej. Zároveň poukázal na fakt, že podoba dresů se v čase měnila několikrát a velký státní znak, který budou mít v budoucnosti hokejisté na přilbách, byl jeho součástí posledních 25 let.

Reprezentanti budou mít nově na hrudi hlavu lva. Seniorské národní týmy budou nastupovat se lvem se zlatou korunkou, mládežnické výběry budou mít bílou korunku. „Pro každého hráče by měla být vrcholem seniorská reprezentace. Cílem Českého hokeje je, aby se členové juniorských reprezentací neuspokojili a dál na sobě pracovali. Aby chtěli jednou obléct také dres se zlatou korunkou,“ uvedl Urban.

V nových dresech seniorská hokejová reprezentace poprvé nastoupí 8. listopadu, kdy se v Praze utká se Švédskem v zápase, který bude součástí turnaje Karjala.