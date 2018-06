Velké nervy a pak slzy štěstí. Ovečkin se dočkal a spolu s ním i Češi

LAS VEGAS Hokejisté Washingtonu premiérově získali Stanley Cup, k němuž je po 13 letech v klubu dotáhl hvězdný kanonýr Alexandr Ovečkin. Pod triumfem Capitals zůstanou podepsáni také Češi Michal Kempný a Jakub Vrána.

Velezkušený Ovečkin byl v závěru zápasu viditelně nervózní. Washingtonský kapitán přihlížel tlaku soupeře za stavu 4:3 v poslední půlminutě ze střídačky, nervózně si kousal do rukavic a v úplném závěru se raději ani nedíval. Když však zazněla závěrečná siréna, okamžitě zahodil helmu a rukavice a spěchal se radovat se spoluhráči. Pak už mohl jako první ze zástupu vítězů pozvednout stříbrnou trofej pro vítěze Stanley Cupu.



Dvaatřicetiletý ruský hokejista se dočkal vytouženého titulu v NHL, i když už většina expertů jeho šance odepisovala. On však jako hlavní lídr Washingtonu dotáhl své Capitals k rozhodující výhře 4:3 nad Vegas Golden Knights. Navrch byl vyhlášen nejužitečnějším hráčem play off, za což obdržel Conn Smythe Trophy.

Příkladný lídr

V metropoli Spojených států to bylo předlouhé čekání na velký sportovní titul. Poslední úspěch města slavili v roce 1991 hráči amerického fotbalu Redskins, hokejoví Capitals uspěli ve své čtyřiačtyřicetileté historii poprvé. V posledních dvou letech byl Washington nejlepším týmem základní části, v obou případech však skončili Capitals ve druhém kole play off na hokejkách divizního rivala z Pittsburghu. Tučňáci pak navíc v obou sezonách došli až k Stanley Cupu.

Pod Ovečkinovým vedením dokonce Washington nikdy nepřešel druhé kolo play off, i přesto, že tým tradičně patřil k favoritům. Fanouškům Capitals nepomáhal ani fakt, že Ovečkinův úhlavní rival Sidney Crosby slavnou trofej vyhrál už třikrát.

Teď však ruské křídlo konečně odpovědělo všem kritikům. V play off nastřílel rodák z Moskvy celkem 15 gólů (jeden v rozhodujícím zápase finále) a v součtu s asistencemi zaznamenal 27 bodů. Celou sezonu byl příkladným lídrem týmu, který neztrácel víru ani po nepovedeném vstupu do play off proti Columbusu, pečlivě bránil a působil jako pravý kapitán. Ve finálové sérii až nezvykle hlasitě a viditelně na střídačce povzbuzoval spoluhráče.

Dlouho nic nenasvědčovalo tomu, že bude Washington slavit už po pátém zápase. Nováček a velké překvapení ročníku Vegas se oklepalo ze tří porážek v řadě a v domácím prostředí chtělo sérii prodloužit. Golden Knights totiž zareagovali na Ovečkinův gól z poloviny zápasu dvěma rychlými trefami a před poslední třetinou vedli 3:2. Capitals ale dvěma góly v rozmezí dvou a půl minuty otočili skóre a přežili i závěrečný nápor domácích. Nenechali se rozhodit ani špatně fungující časomírou v hale a mohla začít velká radost.

„Na tenhle moment jsme čekali opravdu velmi dlouho. Vlastně od prvního dne. Na úvodní schůzce mi majitel klubu Ted Leonsis říkal, že jednou vyhrajeme,“ usmíval se Ovečkin.

Před čtvrtečním večerem bylo v NHL jednoduché vybrat nejlepšího hráče, jenž nikdy nevyhrál Stanley Cup, byl to tolikrát omílaný Rus. Jenže teď už do této statistiky nepatří a moc dobře ví, jak je to cenné.

„Ani se mi nechce věřit tomu, že jsme to dokázali. Je to obrovská úleva a jsem tak plný štěstí, jak to jen jde,“ rozplýval se hvězdný hokejista, který po utkání také oznámil, že čeká s manželkou Nasťou prvního potomka.

Čeští vítězové

Na Stanley Cupu se navíc objeví jména dalších dvou Čechů. Do Česka trofej zavítá po třech letech a zasloužili se o to Jakub Vrána s Michalem Kempným. S pohárem se radoval i Jakub Jeřábek, ten však nesplnil podmínky dostatečného počtu zápasů, a tak jeho jméno na poháru vyryto nebude.

„Pocity se nedají popsat. Je to něco neskutečného. Rozhodl náš obrovský chtíč ten pohár vybojovat. Moc nám pomohl Alex. Bylo na něm vidět, že chce týmu pomoct, i když se nedaří, a dal do toho úplně všechno,“ říkal těsně po zápase teprve dvaadvacetiletý Jakub Vrána.

Ten byl českou jedničkou draftu 2014, do nejlepší ligy světa se však vydal až před sezonou 2016/17. Platí za velký talent a svou sílu ukázal i v rozhodujícím zápase sezony, když otevřel skóre krásnou střelou z brejku.

Ještě sladší je vítězství pro obránce Michala Kempného. Ten do Washingtonu přišel v polovině února z Chicaga jako nechtěný hráč. V dresu Capitals se ale rozehrál a sérii končil v první obranné dvojici s hvězdným Johnem Carlsonem. Ve vyřazovacích bojích přispěl dvěma góly a třemi nahrávkami.

„Pořádně si to neuvědomuju, je to určitě největší úspěch a moment v mé kariéře. Od prvního okamžiku jsme věřili, že sérii ukončíme v pátém zápase. Je to pro mě velké zadostiučinění, protože jsem měl náročnou sezonu. Teď si to maximálně užiju a nemůžu se dočkat, až dovezeme pohár do Čech,“ radoval se Kempný, který pohár přiveze do rodného Hodonína.