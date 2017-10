Velká pardubická Čechům. Cizinci ať si běhají doma, láteří trenérka obhájce titulu

pardubice Na startu nedělní Velké pardubické budou tři koně trénovaní ve Francii. „Strašně se bojím. Já jsem taková přízemní. Já si vždycky říkám, že to je naše Velká pardubická, ať oni si běhají doma. Myslím si, že ty stáje si to zaslouží a ne, aby tu trochu, co mají šanci si vydělat, jim odvezli cizinci. Asi jsem teď někoho pěkně naštvala,“ řekla Martina Růžičková, domácí trenérka Charme Looka, loňského vítěze prestižního závodu.

Start 127. Velké pardubické s Českou pojišťovnou na 6900 metrů a s dotací pět milionů korun je v neděli v 16:40. Potřetí za sebou nepojede slavný dostih čtyřiašedesátiletý Josef Váňa, osminásobného vítěze trápí kyčle.

Do dostihu vyrazí dvacítka koní a Charme Looka povede přes Taxisův příkop a dalších třicet překážek Marek Stromský.



Je to kůň, který toho dost umí. Kvalita u něj určitě je a v dostihu si umí poradit,“ řekl Stromský webu Dostihový svět.

Startovní listina: 1. Ter Mill (Jan Odložil, stáj Malá Morávka), 2. Nikas (ž. Lukáš Matuský, Castor), 3. Pareto (Pavel Složil ml., EŽ Praha a.s.), 4. No Time To Lose (ž. Jan Kratochvíl, Paragan), 5. Ange Guardian (ž. Josef Váňa ml., Anděl strážný), 6. Val de Guye (Jan Derych, Lokotrans), 7. Songe d’Estruval (Fr., Colm McCormack, Mme Bernard Le Gentil), 8. Kasim (ž. Marcel Novák, Kejzlar), 9. Templář (ž. Kevin Guignon/Fr., Luka-trdelnik.com), 10. Bridgeur (ž. Jaroslav Myška, VaZi), 11. Zarif (ž. Josef Bartoš, Köi Dent), 12. Virtus d’Estruval (Fr., ž. Jan Faltejsek, Mme Bernard Le Gentil), 13. Universe of Gracie (ž. Jiří Kousek, BORS Břeclav a.s.), 14. Eldorado (Rostislav Benš, Zhoř), 15. Delight My Fire (ž. Niklas Lovén/Švéd., Pod Buchlovem), 16. Mauglí (ž. Martin Liška, M+T Kliky - Slabý), 17. Power Zar (Sertaš Ferhanov/Bulh., Chládek&Tintěra-Váňa), 18. Sixtyseven (Lukáš Sloup, Buc-Film), 19. Charme Look (ž. Marek Stromský, Orling), 20. Urgent de Gregaine (Fr., ž. Felix de Giles/Fr., Rasquier Arnaud).

Stromský, který už dvakrát projel cílem Velké pardubické první, ale poté byl vždy diskvalifikován, nahradil v sedle Charme Looka Jana Faltejska. Čtyřnásobný vítěz pardubické dal přednost francouzskému koni Virtus d’Estruval.

Osmiletý polokrevník Virtus d’Estruva je svěřencem francouzského trenéra šampiona Guillauma Macaira, u kterého Faltejsek v minulosti pracoval.

„Na kontinentu už Macaire vyhrál všechno podstatné, jenom pohár z Velké pardubické mu chybí. Určitě se pokusíme vyhrát, kvůli tomu jezdím,“ řekl třiačtyřicetiletý Faltejsek.

Na startu budou tři koně trénovaní ve Francii. „Naše koně budou mít problém, ale jsem rád, že (Francouzi) tady jsou,“ řekl trenér Váňa, který do dostihu připravuje čtyři koně.

K širšímu okruhu favoritů patří i No Time To Lose, Zarif, Urgent de Gregaine, Ange Guardian nebo jediná klisna ve startovním poli Delight My Fire.

Zajímavostí je, že letos mohou jezdci v případě pádu koně znovu osedlat a pokračovat, což v posledních letech nešlo.

Sázet na Velkou pardubickou se dá nově online a tradičně na závodišti. Půjde to i ve 24 zemích, kde má dosah francouzská společnost PMU, s kterou se český Jockey Club dohodl. Z přijatých sázek společnost pošle tři procenta z obratu do České republiky.

Před Velkou pardubickou se v neděli poběží sedm dostihů. Vítěz proslulé steeplechase vydělá majiteli dva miliony.