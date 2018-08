Velká láska pokračuje. Maldiniho návrat má vynést AC Milán zpět na výsluní

MILÁN / PRAHA Když 6. srpna na tiskové konferenci v zaplněném sále vedení AC Milán představovalo Paola Maldiniho jako svého nového člena, na digitální tabuli za nimi bylo vedle Maldiniho portrétu napsáno „Paolo, the homecoming“ (Paolo, návrat domů).

Spojení AC Milán a legendárního Maldiniho znovu žije. Čerstvého padesátníka rossoneri získali do pozice ředitele pro strategický rozvoj, přičemž by měl úzce spolupracovat se šéfem sportovního úseku Leonardem.



Oba mají pomoci vzkřísit uvadající slávu italského gigantu, který na triumf v domácí lize či evropském poháru čeká už osmým, resp. dvanáctým rokem. To je pro slavný celek předlouhé období.

Paolo Maldini.

„Díky svému nadání, loajalitě a vůdcovským schopnostem je Paolo živoucí legendou naší historie. Tyto kvality budou hrát zásadní roli v tom, abychom dostali Milán tam, kde si zaslouží být,“ uvedl nový předseda AC Paolo Scaroni.

Klub má v genech

Až románový vztah jména Maldini a červenočerných barev milánského klubu vznikl již dávno před Paolovým narozením. V roce 1954 za něj začal hrát jeho otec Cesare a strávil v něm dvanáct sezon. Paolo pak pokračoval v jeho stopách, a AC Milán dokonce zasvětil celou svou dlouhou kariéru – 25 sezon, celkem 902 zápasů, z nichž téměř polovinu s kapitánskou páskou na ruce.

Coby teenager přitom zarytě fandil velkému rivalovi Juventusu. „Když budu hrát dobře, třeba mě Juventus koupí,“ snil. Coby dlouholetá opora AC však dokonale obrátil: „Ztratil bych sám sebe, kdybych přestoupil,“ vysvětloval později svou nevídanou věrnost.

Věrný a úspěšný Paolo Maldini, bývalý italský reprezentační obránce, strávil celou kariéru v AC Milán, za který odehrál rekordních 902 utkání. Za klub svého srdce nastřílel 33 branek, pomohl mu k pěti triumfům v Poháru mistrů evropských zemí a pozdější Lize mistrů a sedmi titulům v Serii A. Jeho číslo 3 bylo z úcty k legendě ze soupisky rossoneri navždy vyřazeno. S reprezentací má stříbro z ME i MS.



Elegantní zadák, zvyklý hrávat na levé straně obrany, sedmkrát vyhrál italskou ligu a hned pětkrát zvedl nad hlavu ušatý pohár pro vítěze Poháru mistrů evropských zemí a poté Ligy mistrů. Víc trumfů v nejprestižnější klubové soutěži světa – šest – má jen Španěl Francisco Gento ze zlaté éry Realu Madrid v 50. a 60. letech.

Zkraje kariéry, kterou nastartoval v šestnácti letech, hrával s takovými modlami jako van Basten, Rijkaard, Gullit či Baresi. Tehdy, na přelomu 80. a 90. let, Milán platil za nejlepší tým světa. A končil v roce 2009, kdy vládu nad fotbalem převzali Ronaldo s Messim.

Zatímco na klubové úrovni vyhrál vše, co mohl, v reprezentaci mu trofeje unikaly. Za Itálii odehrál 126 zápasů, jeho maximem však zůstala stříbra z MS i ME. Když squadra azzurra v roce 2006 slavila titul světových šampionů, Maldini už u toho nebyl.

Problémy a změny

Nyní již vytáhlého štramáka nezdobí dlouhé havraní vlasy jako v dobách největší slávy. Krátký sestřih zesvětlují rozpínající se šediny. Možná i proto jeho modré oči teď nepůsobí tak jasně. Stejně jako před lety však chce pomoci svému milovanému AC Milán.

Ten aktuálně nezažívá dobré časy. Ligový titul naposledy vyhrál v roce 2011, Ligu mistrů ještě o čtyři roky dřív. A v posledních dvou sezonách se do prestižní soutěže ani nedostal.

Paolo Maldini.

Éra vlivného mediálního magnáta Silvia Berlusconiho definitivně skončila loni, kdy klub prodal do rukou čínské společnosti Rossoneri Sport Investment Lux se sídlem v Lucembursku za 740 milionů eur (20 miliard korun), což byla podle agentury Reuters největší čínská investice do evropského fotbalu.

„Dnes po třiceti letech odcházím z pozice prezidenta AC Milán. Dělám to s bolestí a v emocích, ale s vědomím, že v moderním fotbale soutěžení na té nejvyšší evropské i světové úrovni vyžaduje investice a zdroje, které jedna rodina nemůže dál poskytovat,“ vzkázal Berlusconi.

Jenže společnost v čele s Li Jung-chungem si napůjčovala horentní sumy, které nesplácela, dokonce je podezřelá z falešného účetnictví. A tak klub letos připadl americkému hedgeovému fondu Elliott Management, který tehdejším majitelům několikrát poskytl vysoký rizikový úvěr s téměř desetiprocentním úrokem.

Fond po převzetí AC slíbil klubu okamžitou finanční injekci ve výši 50 milionů eur (1,3 miliardy korun). Novým předsedou se stal byznysmen a šéf energetické společnosti Eni Paolo Scaroni.

A klubové vedení se začalo plnit legendami. K trenérovi Gennaru Gattusovi přibyl sportovní ředitel Leonardo a nyní také Maldini.

Staré rány

O jeho návratu do AC se mluvilo v minulých letech již několikrát, ovšem pokaždé šlo o plané naděje. „Jsem už trochu unavený z těchto řečí. Vybudoval jsem si vlastní život. Vážně na tom nic není. Milán zůstává mou velkou láskou, a to nejen pro mě, ale pro celou rodinu, nicméně má budoucnost s ním spojena není,“ vykládal razantně ještě před dvěma lety.

Jako by v něm tehdy ještě doznívala pachuť z nepodařeného loučení s domácím publikem v roce 2009. AC Milán tehdy podlehl AS Řím 2:3 a Maldini si místo dlouhých a zasloužených ovací vyslechl pískot.

To ho však už prý přebolelo. „Každý ví, co se tehdy stalo. Je to součást minulosti a nemyslím na to, není to něco, co mě znepokojuje,“ prohlásil při svém nástupu do funkce.

A pokud s jeho příchodem začne AC Milán znovu vyhrávat trofeje, může stará láska vykvést nanovo.