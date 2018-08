Velká hra trenéra Kloppa. Vyjde mu brankářská rošáda?

LIVERPOOL/PRAHA Trenér Liverpoolu Jürgen Klopp má před novou sezónou problém. Tři dobře placené brankáře v jednom týmu, z nichž všichni tři chtějí chytat. Až se nabízí otázka: „Kam s nimi?“

Loris Karius byl během posledního ročníku Premier League jasnou jedničkou, Simon Mignolet působil jako jeho náhradník, což ale brankáři s ambicemi, které Mignolet má, rozhodně nemohlo vyhovovat.

Po chybách, které Karius předvedl (vzpomeňme na finále Ligy mistrů), se mohl Mignolet pomalu těšit na to, že dostane více prostoru v brance on. Jenže Liverpool zainvestoval do Alissona Beckera, který přišel z římského AS za rekordních 72,5 milionu euro. Tím z něj udělal nejdražšího brankáře světa a Mignolet si mohl být prakticky jist, že má smůlu.

A podle spekulací britských médií není jediným, kdo se bude s Anfield Road loučit. Podobný osud by měl potkat i nešťastníka Kariuse. Jako dvojku totiž vidí Klopp někoho z dvojice talentovaných mladíků Kamila Grabary nebo Caoimhina Kellehera, kterým by chtěl poskytnout opravdu velkou šanci.

Je těžké uvěřit, že v případě zranění Alissona nastoupí do branky junior, navíc prakticky bez zkušeností s opravdu velkým fotbalem. Nicméně Klopp se nikdy netajil důvěrou v mladé hráče, a navíc oba jsou členy mládežnických reprezentací svých zemí, v devatenácti letech už oblékají dres týmu do 21 let.

Zájem je o oba „nechtěné“

Situaci Liverpoolu usnadňuje fakt, že Mignolet i Karius jsou ve světě zajímavým zbožím. O Mignoleta má stát turecký Besiktas. V úterý se ale vynořila zpráva, že zájem o přestup belgického brankáře by mohla mít i španělská Barcelona, kde by sice mohl také plnit roli dvojky, ale za lepších podmínek.

To Karius by se mohl vrátit do Německa. Bayer Leverkusen hledá náhradu za jedničku Bernda Lena, jenž již dříve přestoupil do Arsenalu. A talentovaný brankář by zde mohl nalézt ztracenou sebedůvěru.

Liverpool začíná soutěžní ročník 12. srpna proti West Hamu.