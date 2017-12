Velká česká olympijská naděje Ledecká: Fandí mi dokonce i soupeřky, je to milé

PRAHA Do nového ročníku Světového poháru vstoupila Ester Ledecká jako divoká voda. Ve sjezdovém lyžování zabodovala na úvodních podnicích v Lake Louis dvěma třináctými místy, o týden později v Cortině získala dvě prvenství ve snowboardingu. V obou těchto disciplínách je největším českým želízkem v ohni pro olympijské hry v Pchjongčchangu.

„Ještě nevím, jaký bude program obou disciplín, ale chtěla bych jet sjezd, Super-G, obřák a k tomu paralelní obřák na snowboardu. Záleží, jak se mi bude dařit v dalších závodech, ale já s tím takto počítám,“ řekla dvaadvacetiletá česká obojživelnice, která skončila v anketě Sportovec roku 2017 na pátém místě.



Překvapilo vás, jak se vám povedl start letošní sezony na lyžích?

Překvapilo mě, jak jsme to v Lake Louise odpálili. Ten kopec jsem už znala, což mi hodně pomohlo. Je skvělé, že mám kolem sebe profesionální tým v čele s Tomášem a Ondrou Bankovými.

Jak vnímáte, že si vás začíná všímat světová špička a zahraniční média?

Chodí za mnou soupeřky a ptají se mě, jak je vůbec možné, že se mi tak daří. Mají ze mě radost, všichni mi teď fandí.

Proč jste se rozhodla zrušit svou účast na Světovém poháru lyžařek v Söldenu mezi svátky?

My jsme to zvažovali, ale má tam být hodně špatné počasí, hodně sněžit, a protože jde o Super-G, tak jsou ty závody počasím velmi ovlivněné.

Jak probíhají vaše Vánoce?

Na Štědrý den si udělám úplný klídeček. Další dny ale už jedu na sjezdovku a trénuju. Jeden den mi na odpočinek bohatě stačí.

Musíte si během svátků hlídat stravu?

Dám si babiččin bramborový salát a k tomu kapra či lososa, ještě nevím. Podle toho, co mi trenéři na předvánoční schůzi schválí.

Zapojujete se nějak do tvorby cukroví?

Babička vždycky napeče strašně plechů a máme cukroví až do léta. My naopak děláme s bráchou slané tyčinky. Ono to není zase tak těžký, naválíte listový těsto, posypete sýrem a během večera to máte hotový.