Veganský diktát? Majitel anglického týmu nakázal hráčům i fandům ‚zdravou‘ stravu

PRAHA Fotbalisté anglického Forest Green Rovers dělají plně čest svému jménu. Poté, co letos na jaře poprvé v historii klubu postoupili do profesionální League Two, tedy tamní čtvrté nejvyšší soutěže, se majitel klubu rozhodl pro nezvyklý tah - udělat z hráčů i fanoušků vegany, vytvořit celý stadion ze dřeva a všechna hřiště mít vytvořené z přírodního trávníku.

S populací pouhých 5800 obyvatel je Nailsworth nejmenší obec, kde se hraje profesionální fotbal. Tomu odpovídá i kapacita jediné tribuny, která činí 2000 diváků.

Majitel Dale Vince však hodlá klub, který byl založen už v roce 1889, tedy tři roky před Slavií a čtyři před Spartou, zviditelnit po celé Anglii.

Chce během deseti let za 100 milionů liber (2,85 miliardy korun) postavit Eco park, který bude postaven zcela na organické bázi. Tribuny budou postaveny kompletně ze dřeva, stejně jako zázemí. Všechny trávníky pak budou přírodní.

Proto chce vedle dálnice na velikosti 100 akrů vytvořit centrum, kam budou jezdit fanoušci z celé Anglie.

Už v prosinci 2012 byl klub oceněn za návrat k přírodě oceněním Fotbalové asociace. A to kvůli hřištím, které neupravoval chemickou cestou. Organická hrací plocha, kde velkou část tvoří skotské mořské řasy, je světovou raritou.

Když ho však tehdejší manažer seniorského týmu Ady Pennock v minulé sezoně zkritizoval, okamžitě byl nahrazen Markem Cooperem, současným trenérem týmu.

To však není všechno. Elektřina se v současném New Lawn Clubu získává za pomoci solárních panelů, sekačky na trávu mají vlastní solární pohon.

I všechny netradiční součásti stadionu však nejsou nic proti stravovacím zvykům v areálu. Nenajdete v něm žádné maso, majitel Vince chce totiž podle svých slov udělat z hráčů i z fanoušků klubu vegany.

Hráči nesmí jíst žádné červené maso, byl by však rád, kdyby hráči kompletně přešli na veganskou stravu.

Hráči jsou dokonce vybíráni do klubu podle toho, jaké jsou jejich stravovací návyky.