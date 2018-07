Vedení světového juda sebralo turnaje SAE a Tunisku. Zřejmě kvůli Izraeli

Mezinárodní judistická federace zrušila Spojeným arabským emirátům a Tunisku dvě mistrovství. Obě země odmítly zajistit rovné podmínky všem sportovním týmům. Izraelcům nedovolily účastnit se s jejich vlajkou a hymnou.

Mezinárodní judistická federace (IJF) sice výslovně nezmiňuje ve svém rozhodnutí Izrael, dává však přiomenout minulý rok, kdy právě reprezentace Izraele byla nucena na svých kimonech místo národního znaku závodit pod hlavičkou IJF, navíc byla Izraelcům odepřena možnost vyslechnout svoji hymnu.

„Požadavek objevit se bez národních symbolů je přímo proti pravidlům mezinárodního sportu. Vždyť jeho hlavním cílem je oddělit politiku od sportu,“ stěžovala si Miri Regevová, tehdejší izraelská ministryně kultury a sportu.

„Po důkladné analýze událostí z minulosti, které se týkaly odmítnutí účasti všech federací pod hlavičkou IFJ za stejných podmínek, tedy se svými národními znaky a hymnou. IFJ tedy žádá Spojené arabské emiráty a Tuinsko, aby jejich vlády podepsaly záruční list, že všechny členské státy budou mít právo účastnit se šampionátu za stejných podmínek,“ stojí v oficiálním prohlášení IFJ.

Vzhledem k tomu, že zatím žádná taková záruka nevznikla, budou všechny turnaje v Tunisku a Spojených arabských emirátech zrušeny, dokud se obě země nezaručí za rovnou účast všech účastníků.

„Uvědomujeme si, že vzniklá situace je způsobena komplikovaným politicko-historickým kontextem, ale pevně věříme, že politika by neměla mít zásadní vliv do sportu. Ten by měl být odrazem lidského respektu, pochopení a vzájemné spolupráce,“ dodala judistická organizace.

Minulý ročník tuto nepříjemnou situaci nabídl. Vítěz jedné z váhových kategorií Izraelec Tal Flicker zpíval při medailovém ceremoniálu izraelskou hymnu (zvanou Ha-Tikva). Izraelskému zápasníkovi však místo toho hrála hymna judistické federace.

ISRAELI Tal Flicker presented with his gold medal at #JudoAbuDhabi2017 without Israeli anthem or flag. Nice to see Tal singing something and I'm guessing it's the #Hatikvah@Ostrov_A pic.twitter.com/RzwGdn0Bh8