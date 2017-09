Věčná škoda. Volejbalistky v osmifinále ME prohrály zápas, v němž vedly 2:0 na sety

baku České volejbalistky si čtvrtfinále na mistrovství Evropy v Baku nezahrají. I když měly osmifinálový zápas s Běloruskem výborně rozehraný a vedly 2:0 na sety, po dvou a půlhodinové bitvě podlehly v páté sadě 15:17.

Český tým dělily od prvního čtvrtfinále na ME po šesti letech pouhé dva míče.

Svěřenkyně trenéra Zdeňka Pommera však nezvládly závěr třetího setu, v němž po šestibodové šňůře Bělorusek už čtvrtý setbol neodvrátily. V následné bitvě nervů nakonec neuspěly.



Zatímco v „prvním poločase“ úvodního osmifinále turnaje byl český tým lepší, hrál prakticky bez chyb a využil vlažného začátku Bělorusek, ve druhé části neustále jen dotahoval bodovou ztrátu.



Už nedokázal soupeřky dostat pod tlak servisem a podobně jako před čtyřmi lety na šampionátu v Curychu, kde snadno vyhrály Češky dva sety nad Francií a měly dokonce čtyři mečboly, jim i dnes v Baku postup do čtvrtfinále těsně unikl.

Osmifinále ME: Česko - Bělorusko 2:3 (18, 23, -25, -22, -15)

Rozhodčí: Bernaola (Šp.), Zulfugarov (Ázerb.). Čas: 137 min. Diváci: 1000.

Sestava Česka: Havelková 22, Nachmilnerová 6, Kocmanová-Havlíčková 26, Mlejnková 12, Strušková 17, Vincourová 4, libero Dostálová - libero Vaňková, Valková 1, Kohoutová, Purchartová 2, Kossányiová 8, P. Kojdová, Toufarová.

Nejvíce bodů Běloruska: Hareliková 18, Smirnovová 15, Borisevičová 14, Markevičová 11.

Nenavázaly tak na výborné sedmé místo mužské reprezentace před měsícem na Euru v Polsku.

Běloruský celek výrazně pozvedla střídající smečařka Smirnovová. Českým hráčkám nebylo nic platných 26 bodů univerzálky Anety Kocmanové-Havlíčkové ani 22 bodů smečařky Heleny Havelkové.

Pokud by dnes Pommerův výběr vyhrál, získal by zároveň jistotu startu na příštím ME za dva roky. Jednu jeho skupinu by nicméně mohlo Česko pořádat, o čemž se rozhodne do konce roku. Turnaj v roce 2019 budou hostit čtyři země.

Bělorusko se může těšit na čtvrteční zápas o semifinále se Srbskem. Dnes večer se bude hrát osmifinále Nizozemsko - Chorvatsko, zbývající dvojice Bulharsko - Německo a Polsko - Turecko se v Baku představí ve středu.

Ve čtvrtfinále už jsou vedle Srbska a Běloruska také Itálie, domácí Ázerbájdžán a obhájce zlata Rusko.