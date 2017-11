Ve vytrvalostním závodě čeští biatlonisté tápali, nejlepším byl 26. Šlesingr

Östersund Nor Johannes Thingnes Bö suverénně ovládl vytrvalostní závod na Světovém poháru v Östersundu. Díky bezchybné střelbě a rychlému běhu zvítězil s více než dvouminutovým náskokem před Francouzem Quentinem Fillonem Mailletem. Třetí skončil obhájce velkého křišťálového glóbu Francouz Martin Fourcade. Českým reprezentantům první individuální závod sezony nevyšel, nejlepší z nich Michal Šlesingr obsadil 26. příčku.

V čele závodu dlouho sváděli souboj Bö a Fourcade, po třetí položce norský biatlonista hlavně díky rychlejší střelbě vedl o 20 sekund. Francouzský suverén posledních let se o šanci na vítězství připravil dvěma chybami při závěrečné střelbě. Propadl se po ní na šestou příčku, ale rychlým závěrečným kolem si polepšil alespoň na bronzovou pozici.



SP v biatlonu v Östersundu (Švédsko) Muži - vytrvalostní závod na 20 km: 1. J. Bö (Nor.) 53:24,5 (0 tr. minut), 2. Fillon Maillet -2:01,0 (0), 3. M. Fourcade (oba Fr.) -2:14,3 (2), 4. Eberhard (Rak.) -2:17,5 (1), 5. Babikov (Rus.) -2:20,7 (0), 6. Hofer (It.) -2:30,1 (2), 7. Weger (Švýc.) -2:34,1 (0), 8. Rastorgujevs (Lot.) -2:35,5 (2), 9. Loginov (Rus.) -2:38,1 (1), 10. Bauer (Slovin.) -2:42,2 (1), ...26. ŠLESINGR -4:45,0 (3), 30. MORAVEC -5:01,5 (1), 66. KRČMÁŘ -8:09,7 (5), 71. KRUPČÍK -8:12,4 (3), 86. SOUKUP (všichni ČR) -10:00,7 (4).

Čechům se nedařilo. Šlesingra o lepší umístění připravily tři chyby při úvodních dvou položkách na střelnici, na kterých si počínal až příliš opatrně. „Každá ta minuta je znát a strašně špatně se to najíždí. Hlavně ta dvojka vestoje, ta hodně zamrzí. Tu stojku jsem si hlídal a neuhlídal. Čím víc jsem chtěl, tím to bylo horší. Klasické nezvládnutí ve smyslu, že člověk moc chce. Přemotivovanost,“ řekl České televizi.

Vedle Šlesingra bodoval už jen Ondřej Moravec, jenž skončil třicátý. Úřadující vicemistr světa v této disciplíně z českých reprezentantů nejlépe střílel, minul pouze druhou ránu při druhé položce vleže. Stejně jako v nedělní smíšené štafetě ale pomalu běžel.

Na nejrychlejšího Martina Fourcada na trati ztratil bezmála čtyři minuty a měl až 62. běžecký čas. „Ve třetím kole jsem si říkal, jestli to vůbec dojedu. Bylo to strašný trápení. Vypadá to, že to chvíli potrvá, kdy z toho budu mít dobrý pocit a bude to za něco stát,“ řekl Moravec, který měl v létě tréninkový výpadek kvůli infekci jater.

Trenér Michael Málek doufá, že se Moravcův běh bude zlepšovat. „Ten jeho závodní režim bude pomalu přicházet. Myslím, že jeho forma by měla postupem času růst,“ řekl kouč mužů.

Střelecky selhal při štafetě bezchybný Michal Krčmář, který minul hned první dvě rány vleže a přidal další tři minely. Skončil až na 66. místě. Tomáš Krupčík byl 71. a Jaroslav Soukup obsadil 86. místo.

Úvodní kolo Světového poháru v Östersundu pokračuje v pátek sprintem žen.