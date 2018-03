Ve hře tři tituly a nesmrtelnost. Získá jí britský obr Joshua, nebo Novozélanďan Parker?

CARDIFF/PRAHA Anthony Joshua a Joseph Parker. Dva statní, dosud neporažení bojovníci se střetnou v dlouho očekávaném boxerském šlágru. Kdo z nich se stane majitelem tří mistrovských pásů těžké váhy?

Při pátečním vážení demonstrovali svou sílu řadou sebevědomých gest a ustavičnými úsměvy. Možná aby při posledním předzápasovém setkání soupeře suverénním vystupováním ještě trochu vystrašili...

Boxerský svět se těší na bitvu všech bitev: Anthony Joshua prověří Josepha Parkera.



Střetnutí, které bude vysíláno do 215 zemí světa a přímo na stadionu v Cardiffu mu bude přihlížet více než 80 tisíc diváků!

Střípky rozpačitosti a pochyb se aktérům ve tváři zračily snad až při těsném pohledu tváří v tvář, kdy po zvážení společně pózovali fotografům. Jako by si teprve v tu chvíli uvědomili, že proti stojí podobně zdatný rival. Následně si jako rovný s rovným podali ruce a rychle opustili sál – věnovat se koncentraci na dnešní dění, jemuž shodně podřídili měsíce tvrdých příprav...

Půjde o hodně: vítěz sjednotí tři ze čtyř titulů nejprestižnějších federací, což naposledy dokázal legendární Ukrajinec Vladimir Kličko v roce 2011.

Jasným favoritem je dle bookmakerů osmadvacetiletý Joshua. „Jsem zvědavý, zda můj sok má takovou výdrž, aby dokázal čelit mým úderům a všemu, s čím v ringu vyrukuju,“ pravil Joshua, mistr světa organizací WBA a IBF v těžké váze. Duel s Parkerem s předstihem označil za svůj druhý nejtěžší – po památné přetahované s Kličkem, již loni slavně ovládl.

„Já jsem však mladý, rychlý a silný. A hlavně odhodlaný vyhrát,“ reagoval šestadvacetiletý Novozélanďan Parker, šampion federace WBO. Pokud má proti většímu a těžšímu soupeři v něčem výhodu, pak ve své rychlosti.



„Parker je skutečně odlišný od Takama (Joshuův poslední soupeř, jehož Brit v říjnu v deseti kolech porazil) nebo Klička. Je neporažený, nepřipouští si, že by mohl nyní prohrát. Ale to, že je rychlý, klidný a výborně připravený, neznamená, že to bude stačit na Joshuu,“ upozornil Britův trenér Robert McCracken.

Vzorní synové

Přestože v ringu oba ztělesňují tvrdé chlapy špičkových boxerských kvalit, v soukromí jsou známi silným rodinným cítěním a výjimečným vztahem s matkou.

Joshua s ní dosud žije v jednom domě, pro Parkera maminka představuje poslední ženu, s kterou před nástupem do ringu mluví a také ji políbí. Novozélanďan rovněž po prvních výraznějších úspěších ve sportu koupil rodičům novou vilu.



„Investovali do mě obrovské množství času a peněz. Nikdy jim za to nebudu moct být dostatečně vděčný,“ vysvětlil. Právě oni ho nasměrovali k boxu.

Jak souboj boxerských šampionů dopadne, se dozvíme dnes po 23. hodině. V Česku zápas vysílá Nova Sport 1.