Ve 26 letech ukončil útočník Varů kariéru. Dostal se ve Finsku na leteckou školu

karlovy vary Pomohl Karlovým Varům k návratu do extraligy a pak svým spoluhráčům řekl končím. Ve 26 letech. Finský útočník Henri Tuominen se totiž dostal na leteckou školu a rozhodl se proto ukončit svou hokejovou kariéru.

Muž, který loni zažil s Energií sestup do WSM ligy, a letos s ní vyhrál základní část, play off a poté i baráž o extraligu, se vrací zpět do Finska.

Rozhodl se totiž podle twitterového účtu stát se profesionálním letcem.

A když se dostal na leteckou školu, měl okamžitě jasno. Jako profesionální hokejista končím.