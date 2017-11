Válka mezi reprezentanty. Hušbauer sabotuje svého trenéra, říká Limberský

PLZEŇ/PRAHA Nebyl by to on, kdyby si na sociálních sítí nerýpl do některého ze svých soupeřů. Tentokrát se David Limberský na Instagramu pustil do svého bývalého spoluhráče z reprezentace Josefa Hušbauera. Záložník Slavie se totiž po nedělním ligovém šlágru v Plzni (1:0) nechal slyšet, že mu příliš nesedí, když kouč sešívaných Jaroslav Šilhavý příliš rotuje se sestavou. A obránce Plzně napsal Hušbauerovi vzkaz, v němž souhlasí se slovy někdejšího útočníka Slavie Petra Švancary: Podepisuju... Hušbauer sabotuje...

„Já s touhle situací nejsem spokojený. Určitě ne. Každý zápas hraje jiná sestava, to je pak těžké. Na naši hru to má vliv a není to ideální,“ řekl v neděli po porážce v Plzni Hušbauer.

„Plzeň hraje ligu i Evropskou ligu ve dvanácti lidech. Její hráči si víc rozumějí, nám prostě tyhle věci chybí,“ dodal.

V pondělním diskuzním pořadu O2 TV Sport Tiki Taka mluvil Švancara o tom, že Hušbauer by si měl hledět svého a nekritizovat to, na co nemá jako hráč právo.

„Hoši, vy hrajete na tom hřišti a sorry, držte hubu. Tohle (rotace hráčů) je zřejmě nastavená politika ve Slavii, že když se nakoupili hráči, tak je chtějí točit. Nechápu, proč si na to někdo stěžuje,“ uvedl populární komentátor.

Limberský, tedy vítěz nedělního šlágru, se ke Švancarově názoru přidal, na Instagram ještě v pondělí večer napsal: „Podepisuju... Hušbauer sabotuje...“



V úterý ráno však příspěvek z taktického hlediska smazal, aby mu nehrozila případná odpověď Hušbauera či slávistických fandů.