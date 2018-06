Vadlejch zvítězil v oštěpu, Staněk vybojoval bronz, Gatlin zářil na stovce

OSTRAVA Na sedmapadesátém ročníku atletického mítinku Zlatá tretra sice chyběl bývalý sprinter Usain Bolt, závod měl ale jiné hrdiny. Nejrychlejší žena světa Dafne Schippersová, mistr světa na stovce Justin Gatlin, olympijský vítěz v oštěpu Thomas Röhler, jeho český vyzyvatel Jakub Vadlejch anebo koulař Tomáš Staněk. Ti všichni podali skvělé výkony.

Výkon Tomáše Staňka stále gradoval.

A nakonec českému koulaři vynesl letošní maximum i bronzovou příčku. Staněk zapsal posledním vrhem 21,46 metru.

„Je to kouzelné. V minulém závodě jsem vůbec nemohl házet, nebyl jsem to já. Musím poděkovat doktoru Dobešovi, který mě dal dohromady. Dnes jsem měl radost ze závodění a konečně jsem mohl využít to, co ve mě je,“ jásal Staněk v rozhovoru pro Českou televizi.



Soutěž koulařů o pouhých osm centimetrů vyhrál úřadující mistr světa Tomas Walsh z Nového Zélandu, když bryskně odpověděl na pokus Poláka Michala Haratyka dlouhý 22,08 metru.

Walshových 22,16 je novým rekordem Zlaté tretry.

Gatlinův třetí triumf

Snil o třetím triumfu na Zlaté tretře a také se jej dočkal.

Američan Gatlin suverénně ovládl stovku, nejkratší sprinterskou trať vyhrál za 10,03. Ačkoliv nepokořil magickou desetisekundovou hranici, zaběhl svůj nejlepší čas v této sezoně.

„V Japonsku jsem si přivodil menší svalové zranění, ale už jsem zdravý a před závodem jsem se cítil dobře. Rád bych se do Ostravy vrátil, je tady krásná dráha, stadion i skvělé publikum,“ ocenil zkušený sprinter.



S českým publikem se v Ostravě loučil další špičkový běžec - Kim Collins z ostrovního státu Svatý Kryštof a Nevis.

„S výkonem jsem nebyl úplně spokojen, ale mým cílem bylo hlavně závod dokončit. Na Zlatou tretru budu vzpomínat vždy v dobrém, měl jsem to tu hrozně rád, hlavně skvělé fanoušky,“ prozradil.

Svůj speciální závod na 100 metrů vyhrál.

Vadlejch má Röhlerův skalp



Letitý ostravský rekord Jana Železného opět nepadl, oštěpařům jejich náčiní tentokrát nelétalo přes hranici 90 metrů.

Vyhlížený duel mezi olympijským vítězem Thomasem Röhlerem a Jakubem Vadlejchem vyhrál český reprezentant, když při svém druhém pokusu poslal oštěp do vzdálenosti 88,36 metru.

Röhler končí stříbrný, za hod 87,28.

Vadlejch zaostal za svým letošním nejlepším výkonem o 66 centimetrů. „Nebyl z pohledu techniky to žádný zázrak,“ hodnotil úřadující vicemistr světa vítězný pokus. „Vždy jsem snil o tom, že Tretru vyhraji. Jsem rád, že se to povedlo,“ radoval se.

Další Češi v drobném dešti nepokořili hranici 80 metrů.Pátému Vítězslavu Veselému k ní chybělo 13 centimetrů, Jaroslav Jílek bral za 75,82 sedmou příčku a Petr Frydrych skončil osmý za 74,08.

Vítězná Ogrodníková

Rozdávala úsměvy na všechny strany, radostí mávala divákům. Na domácím stadionu si vydřela vytoužený triumf. Češka Nikola Ogrodníková ovládla s výkonem 64,17 metru soutěž oštěpařek.

„Dala jsem si dohromady rameno a začalo mi to létat. Jsem za to moc ráda,“ těší ji, že pravidelně překonává metu 60 metrů.

Ogrodníková zazářila hned úvodním pokusem a nikoho do vedení už nepustila. Předčila i svou nejvážnější konkurentku Němku Christin Hussongovou.

Hussongová skončila druhá, hodila 63,85.

Baršim slaví rekord

Ve výškařském sektoru se nejprve blýskl Danil Lysenko, který svedl očekávanou bitvu s Katařanem Mutazem Baršimem, loňským světovým šampionem.

Ukrajinec přeletěl laťku ve výšce 234 centimetrů a patřil mu nový rekord Zlaté tretry. Vzápětí ostravské maximum ještě o dva centimetry posunul. Jenže Baršim odpověděl a skočil 238.

„Věděl jsem, že jsem v dobré formě. Obecenstvo bylo neuvěřitelné, moc mi pomohlo,“ vyznal se současný král výškařského světa.

Nedařilo se Jaroslavu Bábovi, český reprezentant zdolal jen 215 centimetrů a skončil dělený osmý.

Tyčkař Jan Kudlička limit pro evropský šampionát v Berlíně nesplnil, 5,55 metru třikrát shodil a s mítinkem se loučí.

Vrzalová si zaběhla osobák

Překvapená a šťastná byla v cíli závodu na 1500 metrů mílařka Simona Vrzalová. Proťala ho na skvělém třetím místě a zároveň si výrazně zlepšila osobní rekord - na 4:04,80.

Na ostravské dráze podlehla jen Gudaf Tsegayové z Etiopie (4:02,45) a o 39 setin Britce Sarah McDonaldové.

„Věřila jsem, že na takový čas mám, a jsem ráda, že jsem ho zaběhla tady a teď,“ culila se v rozhovoru pro Českou televizi.

Vrzalová se posunula na druhé místo českých historických tabulek, hned za držitelku národního rekordu Ivanu Walterovou (4:01,84).

Co předvede Schippersová?

Poslední závod večera bude patřit nejrychlejší sprinterce současnosti - Nizozemce Schippersové.Ta spolehlivě boří předsudky, že nejkratším tratím musí zákonitě vládnout běžkyně tmavé barvy pleti.

„Nikdy jsem neanalyzovala barvy pleti těch ostatních. Viděla jsem vždycky jen soupeřku vedle mě. Jestli je černá, nebo bílá, jsem nevnímala. Všechny můžeme běhat rychle,“ řekla Nizozemka.

Ještě než se vydá na trať, závodí mimo jiné dálkaři.

Předvést se chtějí úřadující mistr světa Luvo Manyonga z JAR i devatenáctiletý Kubánec Juan Miguel Echevarría, který se v neděli ve Stockholmu blýskl veleskokem 883 cm s těsně nepovolenou podporou větru.

Úterní vrhačský předprogram patřil úřadujícím světovým šampionům. V soutěži kladivářek obhájila loňský ostravský triumf Polka Anita Wlodarczyková (76,43 metru), diskařům vládl Andrius Gudžius z Litvy (66,30).