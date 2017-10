Brnakář Vaclík v Lize mistrů znovu zazářil, udržel další čisté konto

Výsledky Ligy mistrů - 3. kolo základních skupin Skupina A: Benfica Lisabon - Manchester United 0:1 (0:0)

Branka: 65. Rashford. Rozhodčí: Zwayer - Schiffner, Achmüller (všichni Něm.). ČK: 90.+2 Luisao (Benfica). CSKA Moskva - Basilej 0:2 (0:1)

Branky: 29. Xhaka, 90. Oberlin. Rozhodčí: Kuipers - Van Roekel, Zeinstra (všichni Niz.). Tabulka:

1. Manchester United 3 3 0 0 8:1 9

2. Basilej 3 2 0 1 7:3 6

3. CSKA Moskva 3 1 0 2 3:7 3

4. Benfica Lisabon 3 0 0 3 1:8 0 Skupina B: Bayern Mnichov - Celtic Glasgow 3:0 (2:0)

Branky: 17. Müller, 29. Kimmich, 51. Hummels. Rozhodčí: Karasev - Averjanov, Kalugin (všichni Rus.). Anderlecht - Paris St. Germain 0:4 (0:2)

Branky: 3. Mbappé, 44. Cavani, 66. Neymar, 88. Di María. Rozhodčí: Královec (ČR) - Slyško (SR), Nadvorník - Ardeleanu, Hrubeš (všichni ČR). Tabulka:

1. Paris St. Germain 3 3 0 0 12:0 9

2. Bayern Mnichov 3 2 0 1 6:3 6

3. Celtic Glasgow 3 1 0 2 3:8 3

4. Anderlecht 3 0 0 3 0:10 0 Skupina C: Chelsea - AS Řím 3:3 (2:1)

Branky: 37. a 75. Hazard, 11. Luiz - 64. a 70. Džeko,

40. Kolarov. Rozhodčí: Skomina - Prapotnik, Vukan (všichni Slovin.). Karabach - Atlético Madrid 0:0

Rozhodčí: Buquet - Debart, Cano (všichni Fr.). ČK: 75. Ndlovu (Karabach). Tabulka:

1. Chelsea 3 2 1 0 11:4 7

2. AS Řím 3 1 2 0 5:4 5

3. Atlético Madrid 3 0 2 1 1:2 2

4. Karabach 3 0 1 2 1:8 1 Skupina D: Juventus Turín - Sporting Lisabon 2:1 (1:1)

Branky: 29. Pjanič, 84. Mandžukič - 12. vlastní Sandro. Rozhodčí: Oliver - Burt, Bennett (všichni Angl.). FC Barcelona - Olympiakos Pireus 3:1 (1:0)

Branky: 19. vlastní Nikolau, 62. Messi, 63. Digne - 89. Nikolau. Rozhodčí: Collum - Connor, Ross (všichni Skot.). ČK: 42. Piqué (Barcelona). Tabulka:

1. FC Barcelona 3 3 0 0 7:1 9

2. Juventus Turín 3 2 0 1 4:4 6

3. Sporting Lisabon 3 1 0 2 4:5 3

4. Olympiakos Pireus 3 0 0 3 3:8 0