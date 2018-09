V týdnu jsem trénoval penalty. Věděl jsem, kam to kopnu, řekl Hrošovský

Plzeň Záložník Patrik Hrošovský v utkání 8. ligového kola s Opavou v 87. minutě udržel nervy a proměněnou penaltou rozhodl o vítězství domácí Plzně 1:0. Slovenský fotbalista v týdnu před zápasem pokutové kopy trénoval a byl předem rozmyšlený, kam svůj pokus umístí.

Slezský nováček obhájci titulu dlouho vzdoroval a sahal po překvapivé remíze. Krátce před koncem však Petr Zapalač po Hrošovského centru zahrál v šestnáctce rukou a rozhodčí Ondřej Berka po zhlédnutí videa nařídil pro Viktorii penaltu. Tu plzeňský středopolař s přehledem proměnil ranou do horní části branky Vojtěcha Šroma.

„Zrovna v týdnu jsem trénoval penalty, tak to dneska pomohlo. Měl jsem předem rozhodnuté, kam to kopnu,“ řekl Hrošovský novinářům. „Já celkově gólů moc nedávám. Na penaltu jsme byli určení asi tři. Hořka (Tomáš Hořava) už nehrál a nevím, kdo tam ještě byl. Šel jsem já a věřil jsem si. Jsem rád, že se to povedlo,“ doplnil slovenský reprezentant, který skóroval poprvé od loňského srpna.

Klíčový moment zápasu neviděl zcela jasně, přestože u něj byl blízko. „Šel jsem do souboje se Zapalačem. Měl jsem to nějak na dlouhou nohu, tak jsem to úplně neviděl, ale zdálo se mi, že se mu to odrazilo od ruky. Potom už to zkoumali na videu a rozhodli tak, jak rozhodli. Myslím, že jasná penalta,“ mínil Hrošovský.

Se spoluhráči věřil až do konce, že nad Opavou vydřou vítězství, které je minimálně do neděle vrátí do čela tabulky. „Byl to zápas doma, které musíme zvládat, když chceme vyhrát titul. Bylo to o to těžší, že se nám nepodařilo proměnit nějaké šance v prvním poločase. Ale jsem rád, že jsme nakonec vyhráli,“ uvedl šestadvacetiletý záložník.

Těší ho, že Viktoria zvládla generálku na středeční úvodní duel skupiny Ligy mistrů proti CSKA Moskva. „Je to úplně jiná soutěž a zápas, ale je důležité v lize vyhrávat, když chceme být nahoře. Osobně se velmi těším na Ligu mistrů a každá výhra nám dodává sebevědomí,“ prohlásil Hrošovský.