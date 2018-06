V Ostravě má nahradit Bolta, kvůli výhře na Zlaté tretře je hvězdný sprinter ochoten i zvracet

OSTRAVA Americký sprinter Justin Gatlin zahořel láskou ke křišťálové trofeji pro vítěze atletického mítinku Zlatá tretra v Ostravě tak, že kvůli ní v roce 2004 dokonce po závodě zvracel. Šestatřicetiletý úřadující mistr světa má ve středu na stovce šanci ve Vítkovicích získat při svém třetím startu třetí ostravský exponát do své soukromé sbírky.

Olympijský vítěz a trojnásobný světový šampion nosí dodnes v hlavě vzpomínky na svůj ostravský debut v roce 2004. „Prohlížel jsme si tehdy před závodem bulletin a ta křišťálová trofej se mi zalíbila tak moc, že jsem ji prostě chtěl mít a vyhrát. Do závodu jsem pak dal úplně všechno, až jsem po doběhu v šatně zvracel. Ale získal jsem ji,“ usmíval se Gatlin na dnešní tiskové konferenci.



Úspěšný sprinter, jehož kariéru však poznamenaly i dopingové aféry, zakrátko po své premiéře v Ostravě triumfoval i na olympiádě v Aténách. Letos však v kalendáři žádný velký závod není, Gatlin se tudíž snaží obstát na každém mítinku co nejlépe.

Zklamaný Justin Gatlin.

„Je to těžké stanovit si cíl v takové sezoně. Na každém závodě chci předvádět kvalitní výkony a poznat třeba i nějaké nové mítinky, i když tady v Ostravě už jsem dvakrát byl,“ řekl Gatlin. Ve středu se pokusí o výkon pod deset sekund. „Lidi jsou tu vždycky skvělí, a když si uvědomím, jak rychle běhá Mike (Rodgers), mohlo by to vyjít. Pak je tu zase faktor tretra. Já ji znovu chci. Mně se ta cena opravdu líbí,“ uvedl Gatlin, jehož největším protivníkem na trati bude druhý muž letošních tabulek Rodgers (9,92 sekundy).

Stovku letos pořadatelé bez Usaina Bolta pojali jako loučení s další sprinterskou legendou Kimem Collinsem. O šest roků mladší Gatlin nepředpokládá, že by si kariéru jako on natáhl až do dvaačtyřiceti.

„Ne, to ne. Do 42 let běhat určitě nebudu. S Kimem se dobře známe, už na univerzitě jsme spolu závodili a mám na ty souboje taky dost vzpomínek. Určitě nám bude chybět. Vloni skončil Bolt, teď končí on, nastává určitá výměna generací,“ řekl Gatlin.

Justin Gatlin slaví triumf na domácím šampionátu.

Nástupce Bolta zatím v generaci současných sprinterů nevidí. „On byl jedinečný a výjimečný, že to jeho místo se nedá jen tak zaplnit. Pro celý sport znamenal mnoho. V mladé generaci jsou dobří atleti a bude zajímavé sledovat ten souboj o post jedničky,“ řekl Gatlin.