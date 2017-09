V nominaci na závěrečné duely kvalifikace je i olomoucký nováček Falta

PRAHA Šimon Falta je jediným nováčkem v nominaci fotbalové reprezentace na závěrečné dva zápasy kvalifikace mistrovství světa proti Ázerbájdžánu a San Marinu.

Trenér Karel Jarolím nemohl povolat zraněné záložníka Ladislava Krejčího a útočníka Patrika Schicka.



Falta je jedním ze strůjců výborného vstupu nováčka Olomouce do prvoligové sezony. Čtyřiadvacetiletý středopolař si v osmi kolech připsal tři góly a jednu asistenci. Sigma je v tabulce druhá o sedm bodů za vedoucí Plzní.

„Řekl si o nominaci svými výkony. Samozřejmě dobré výkony předvádí celé olomoucké mužstvo. Falta tím, že se dokáže prosadit v koncovce. Je to technický hráč, umí zakončit i připravit dobré situace,“ řekl Jarolím na tiskové konferenci.

Pozice Jméno a příjmení Klub Početstartů Branky Brankáři Tomáš Vaclík Basilej 17 0

Tomáš Koubek Rennes 5 0

Jiří Pavlenka Brémy 2 0 Obránci Theodor Gebre Selassie Brémy 45 3

Pavel Kadeřábek Hoffenheim 28 2

Jan Bořil Slavia 2 0

Jakub Brabec Genk 7 0

Michael Lüftner Kodaň 0 0

Marek Suchý Basilej 34 1

Tomáš Kalas Fulham 9 0

Filip Novák Midtjylland 10 0 Záložníci Tomáš Souček Slavia 5 0

Bořek Dočkal Che-nan Ťien-jie 34 6

Vladimír Darida Hertha 47 4

Jakub Jankto Udine 6 1

Josef Hušbauer Slavia 11 1

Jan Kopic Plzeň 6 1

Jaromír Zmrhal Slavia 8 1

Antonín Barák Udine 3 3

Šimon Falta Olomouc 0 0 Útočníci Jan Kliment Bröndby 2 0

Milan Škoda Slavia 18 4

Michael Krmenčík Plzeň 8 4

„Zase jsme těch změn nechtěli dělat tolik. Necháme tomu ještě víc času. Bude tam prostor v listopadu a případně na jaře. Když si Olomouc udrží formu, mohou šanci dostat i další hráči,“ dodal kouč.

Šanci na postup na šampionát v Rusku v příštím roce národní tým definitivně ztratil už po porážkách 1:2 s Německem a 0:2 v Severním Irsku na začátku září.

S Ázerbájdžánem se reprezentace utká ve čtvrtek 5. října v Baku, proti San Marinu nastoupí o tři dny později v Plzni.

Přestože jsou čeští fotbalisté bez šance na MS, stále mají o co hrát. Půjde jim o lepší nasazení do kvalifikace evropského šampionátu 2020 a do Ligy národů.

Tento nový projekt UEFA od příštího roku do velké míry nahradí stávající přípravné zápasy a nabízí dodatečnou šanci kvalifikovat se na Euro.



„Musíme dojet kvalifikaci. Je o co hrát. Rádi bychom v těch posledních dvou utkáních uspěli a zachovali si šanci, abychom se při losování dostali do druhého koše. Postup na mistrovství světa je samozřejmě ztracený, ale myslím, že každý zápas má svůj význam,“ prohlásil Jarolím.