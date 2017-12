V nominaci hokejistů pro turnaj v Moskvě jsou i Michálek, Erat, Koukal či Růžička

PRAHA Obránci Zbyněk Michálek ze Sparty, Ondřej Němec s útočníkem Martinem Eratem z Komety Brno či Petr Koukal z Hradce Králové se vrátí na Channel One Cupu v Moskvě a Praze po delší době do české hokejové reprezentace. Kouč Josef Jandač zařadil do osmadvacetičlenné nominace na druhý turnaj Euro Hockey Tour po pauze také kanonýra Martina Růžičku z Třince. V kádru není žádný nováček.

Čtyřiatřicetiletého Michálka a o dva roky staršího Erata, kteří mají za sebou dlouhé roky v NHL a řadu velkých mezinárodních akcí, si Jandač otestuje v generálce před nominací na olympijské hry v Pchjongčchangu. Po turnaji už český tým sehraje jen přípravný zápas s Finskem přímo v Koreji.



Michálek se představil v reprezentaci naposledy loni v září na Světovém poháru v Torontu, i kvůli touze hrát na olympijských hrách se dohodl v druhé polovině října na angažmá ve Spartě. Erat nastoupí za národní tým poprvé od předloňského světového šampionátu v Praze.

Pauzu od domácího mistrovství světa má také Němec, světový šampion z roku 2010. Další zlatý medailista z Kolína nad Rýnem Koukal hrál za reprezentaci naposledy na loňském MS v Moskvě.

Nejdelší reprezentační odmlku měl Růžička, rovněž mistr světa z roku 2010, který se objevil v českém dresu naposledy v přípravě na šampionát v roce 2015.

Poprvé v sezoně jsou v kádru také brankář Dominik Furch z Omsku, obránci Michal Jordán s Janem Kolářem a útočníkem Tomášem Zohornou z Chabarovsku, zadák Milan Doudera z Třince a forvardi Roman Červenka z Fribourgu, Tomáš Filippi z Magnitogorsku, Robert Kousal z Davosu a Michal Vondrka z Chomutova.

Český tým se sejde v pondělí v pražské O2 areně. Ve středu 13. prosince od 18:30 tam sehraje první duel s Finskem. Ve čtvrtek odpoledne odletí do Moskvy, kde o den později změří síly s Kanadou a v neděli se na závěr utká se Švédskem.