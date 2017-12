V extralize působil ještě dřív než Jágr. Sudí-veterán po 30 sezonách v lize ukončí kariéru

PRAHA Letos odřídil tisící extraligový zápas. Aby taky ne, vždyť Stanislav Barvíř jako čárový sudí píská v nejvyšší hokejové soutěži už třicátou sezonu. Po ni pověsí brusle na hřebík.

S pískáním začal 52letý sudí už v roce 1981, spolu s Petrem Blümelem tvoří nejznámější čárovou dvojici v lize. Zapískal si na několika mistrovstvích světa, odřídil bezpočet finálových duelů v extralize.

Letos v únoru odřídil tisící extraligový zápas, a proto se rozhodl, že současná třicátá sezona pro něj bude poslední.

Muž, který v počátcích své rozhodcovské kariéry hrál nejvyšší československou juniorskou soutěž za Teslu Pardubice,

„Byl to ryze pardubický nápad. Vznikal Klub mladých rozhodčích, ve kterém byli hokejisté, kteří normálně hráli, ale zároveň měli od 15 let možnost si vedle toho udělat III. rozhodcovskou třídu. Někteří pak pokračovali v hokejovém týmu. Jiní, například já, zvolili pískání. Teď už to takhle nejde,“ přiznal Barvíř v únoru.



Navíc dodal, že hokej je víc koníček než možnost si vydělat na zbytek kariéry jako hokejisté.

„Ve všech soutěžích mám odpískáno asi 2 500 zápasů, 2 500 večerů mimo rodinu, takže to není nic jiného než opravdová vášeň. Hokej miluju, strávil jsem jím třetinu života a je to pro mě v České republice sport číslo 1. Neměřím ho penězi,“ dodal.



Server seznamzpravy.cz pak před Vánoci popsal, jak vypadá běžný hokejový den Stanislava Barvíře.