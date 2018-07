V EL Sparta může potkat Brönby Kodaň, Olomouc bude na soupeře čekat

Nyon/Praha Fotbalisté Olomouce se ve 3. předkole Evropské ligy utkají s vítězem duelu 2. předkola mezi kazašským Kajratem Almaty a Alkmaarem, přičemž favoritem je nizozemský celek, do jehož kádru patří Ondřej Mihálik a Richard Sedláček. Sparta v případě postupu přes Suboticu vyzve ve 3. předkole Bröndby Kodaň. Rozhodl o tom dnešní los v Nyonu.

Los 3. předkola fotbalové Evropské ligy (první zápasy 9. srpna, odvety 16. srpna): Nemistrovská část: Spartak Subotica/Sparta Praha - Bröndby Kodaň, Olomouc - Kajrat Almaty/AZ Alkmaar, Tobol Kostanaj/Pjunik Jerevan - Maccabi Tel Aviv/Radnički Niš, Dunajská Streda/Dinamo Minsk - Zenit Petrohrad, Ajax Amsterodam/Sturm Štýrský Hradec - Dundalk/AEK Larnaka, St. Gallen/Sarpsborg (Nor.) - HNK Rijeka, Istanbul Basaksehir - Aberdeen/Burnley, Luhansk - Braga, Hapoel Haifa/Hafnarfjördur - Atalanta Bergamo/FK Sarajevo, Genk/Fola Esch (Luc.) - Soligorsk/Lech Poznaň, Viitorul Constanta/Vitesse Arnhem - PAOK Soluň/Basilej, Nordsjaelland/AIK Stockholm - Partizan Bělehrad/Trakai, Hibernian/Asteras Tripolis - Molde/Laci, Hajduk Split/Slavia Sofia - Rudar Velenje/FCSB (Rum.), FC Sevilla/Újpest - Žalgiris Vilnius/Vaduz, Balzan (Malta)/Slovan Bratislava - Rapid Vídeň, Djurgaarden (Švéd.)/Mariupol - Ventspils/Bordeaux, CSKA Sofia/Admira Wacker Mödling - Stjarnan/FC Kodaň, Olympiakos Pireus - Lucern, Osijek/Glasgow Rangers - Čikchura Sačchere (Gruz.)/Maribor, Górnik Zabrze/Trenčín - Feyenoord Rotterdam, Jagiellonia Bialystok/Rio Ave - Gent, Ufa/Domžale - Honvéd Budapešť/Progrés Niederkorn (Luc.), B36 Tórshavn/Besiktas Istanbul - LASK Linec/Lilleström, Željezničar Sarajevo/Apollon Limassol - Dinamo Brest/Atromitos (Řec.), Lipsko/Häcken - Craiova.



První zápasy jsou na programu 9. srpna, odvety 16. srpna. Sparta i Olomouc budou začínat doma.



„Soustředíme se teď na to, abychom postoupili přes Suboticu, ale los dalšího předkola jsme samozřejmě sledovali. Je to soupeř, kterého samozřejmě známe a pokud proti nim nastoupíme, budeme o nich mít dost informací z probíhající dánské ligy. Mají za sebou dva ligové zápasy, jedno vítězství a jednu remízu. Kromě probíhající sezony budeme ale samozřejmě čerpat i z minulé sezóny. Rozhodně by to byl velice kvalitní soupeř,“ řekl trenér Sparty Pavel Hapal.

Olomouc nebyla nasazená, a tak jí hrozilo, že dostane trojnásobného šampiona soutěže Sevillu. Nakonec jí los přisoudil za soupeře buď kazašského vicemistra, za kterého hraje bývalá ruská hvězda Andrej Aršavin, nebo Alkmaar. Ten v minulé sezoně skončil v nizozemské lize na třetím místě i díky íránskému kanonýrovi Alírezovi Džahánbachšovi, který byl nejlepším střelcem ligy.

„Myslím, že přijatelnější by byl Alkmaar. To by nebylo takové cestování, ani by nás nečekal zápas na umělce,“ řekl kapitán Sigmy Michal Vepřek. „Nechtěl jsem, abychom dostali Sevillu nebo Steauu (FCSB), to jsou přece jen hodně silné týmy. Přál jsem si nějakého soupeře, přes kterého bychom mohli jít dál. A to se docela splnilo,“ dodal.

V Alkmaaru působí i český útočník Mihálik, který si ale v únoru přetrhl vazy v koleně a na případný souboj s Olomoucí ještě nebude připraven.

Také v Bröndby je česká stopa: v posledních dvou sezonách v mužstvu dánského vicemistra působil reprezentační útočník Jan Kliment, ale v létě se vrátil z hostování do Stuttgartu. Odešli i dva nejlepší hráči týmu finský kanonýr Teemu Pukki do Norwiche a záložník Christian Nörgaard do Fiorentiny. Bröndby tak dává dohromady nový tým.

Bröndby naposledy hrálo základní skupinu v pohárové Evropě v roce 2005, kdy postoupilo do Poháru UEFA. Od té doby hrál kodaňský klub 3. předkolo sedmkrát a čtyřikrát prošel do závěrečného 4. předkola, ve kterém ale vždy skončil.

To Kajrat jen jednou přešel přes 2. předkolo, a to v roce 2015, kdy došel až do čtvrtého. Naopak Alkmaar byl za posledních 14 let devětkrát v základní skupině Evropské ligy či Poháru UEFA a jednou v Lize mistrů. Pouze v roce 2012 z předkol nepostoupil.

žlutá a modrá Web: https://brondby.com

10x mistr ligy (1985, 1987-88, 1990-91, 1996-98, 2002, 2005), 7x vítěz domácího poháru (naposledy 2018) Stadion: Bröndby (kapacita 28.000 diváků) Trenér: Alexander Zorniger (Německo)

Alexander Zorniger (Německo) Současné opory: Johan Larsson, Simon Tibbling, Hany Mukhtar

Johan Larsson, Simon Tibbling, Hany Mukhtar Zápasy proti českým (čs.) týmům v evropských pohárech: 2003/04, 1. kolo UEFA: Žižkov - Bröndby 0:1 a 0:1

2003/04, 1. kolo UEFA: Žižkov - Bröndby 0:1 a 0:1 Ostatní: s deseti ligovými tituly třetí nejúspěšnější dánský klub, hráli za něj i bratři Michael a Brian Laudrupové či Peter Schmeichel; mezi elitu postoupil počátkem 80. let, premiérový titul získal v roce 1985; Bröndby naposledy slavilo před 13 lety, v posledních dvou sezonách obsadilo druhé místo; jeho maximem v evropských pohárech je semifinále Poháru UEFA v sezoně 1990/91, v předchozím ročníku Evropské ligy vypadlo v 3. předkole; za Bröndby hrál v předchozích dvou sezonách i český útočník Jan Kliment, který v klubu hostoval ze Stuttgartu.