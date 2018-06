Už žádná hostina na nekrologu. Dominik Hašek ruší své bizarní Snídaně se Smartym

PRAHA Už žádná snídaně na nekrologu, už žádní paní a pán Párčiskovi jezdící v autě z rohlíku, žádný král Artuš s mečem. Bizarním Snídaním se Smartym definitivně odzvonilo, majitel, marketér a autor reklamních spotů v jedné osobě Dominik Hašek se totiž rozhodl, že z časových důvodů populární snídaně na sociálních sítích zruší.

Jestli něco Dominik Hašek se svým produktem dokázal, tak to, že má velice početnou fanouškovskou skupinu na facebookovém profilu Smartyho.

Nutno však podotknout, že drtivá většina přispěvatelů patří mezi „trolly“, tedy lidí, kteří Smartyho snídaně zesměšňují a vzájemně se tím baví.

Olympijský vítěz z Nagana a držitel dvou Stanley Cupů totiž se svým energetickým nápojem prodělává stejně jako kdysi s oděvní kolekcí Dominátor.

Od marketingových expertů si však nenechá poradit a jméno značky buduje jen on sám. Jinak by se nemohlo stávat, že i několik let od svého vzniku Smarty prodělává a on stále trvá na tom, aby se Smarty dál prodával.

A nepomáhají k tomu ani zmíněné Snídaně se Smartym, které trolly na sociálních sítích nepřetržitě baví už tři roky.



Nyní se však Hašek přece jen rozhodl své kritiky uposlechnout, snídaně se rozhodl zrušit a naštěstí se tak už nemůže stávat, že by zveřejnil snídani na nekrologu, tak jako tomu bylo v případě hokejové hvězdy Augustina Bubníka.

„Již 1020krát vás každé ráno zdravíme Snídaní se Smartym a jsme velmi hrdí, že se nám to daří bez jediného přerušení,“ napsal Hašek na facebookovém profilu Smartyho.

„Práce nám však přibývá a především v nejbližší době budeme i měnit design a složení Smarty Black a Smarty White, A to jsou důvody, proč tento výjimečný příběh v červnu ukončíme,“ dodal.

Nezbývá dodat, že on baví, on chrání, on vyplazuje jazyk a on recykluce a všichni Smartyho fanoušci si přejí, aby bavil dál, i když už skončily jeho populární Snídaně.