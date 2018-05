Už nikdy neměl chodit, o tři roky později zdolal v rekordu Korunu planety

PRAHA „Jsem nahoře.“ Takhle jednoduchou zprávou informoval horolezec Steve Plain svou sestru, že zdolal vrchol nejvyšší hory světa Mount Everest a tím završil takzvanou Korunu planety, když se mu podařilo postupně zdolat nejvyšší vrcholy všech sedmi kontinentů. Projekt, kterému se v angličtině říká „Seven summits“, se mu navíc podařilo splnit v nejrychlejším čase historie a pouhé tři roky po vážném zranění páteře.

Šestatřicetiletý australský strojní inženýr zdolal po nejvyšší hoře na každém kontinentu za 117 dní, čímž o devět dnů překonal rekord polského horolezce Janusze Kochanského. Projekt Seven summits definoval v osmdesátých letech 20. století amatérský horolezec a podnikatel Richard Bass.



Koruna planety Kromě asijského Mount Everestu (8848 m. n. m.) a­severoamerické Denali (6190) dříve známé jako Mount McKinley patří do Koruny planety ještě jihoamerická Aconcagua (6961), antarktická Mount Vinson (4892), africké Kilimandžáro (5895), evropský Elbrus (5642) a Puncak Jaya (Carstensz Pyramid, 4884), nejvyšší­ hora ostrova Nová Guinea v Austrálii a Oceánii.

V minulosti ji zdolali i Miroslav Caban, Vladimír Nosek a bývalý pražský primátor Pavel Bém. Povedlo se to též Renatě Chlumské, která žije v rodném Švédsku, ale má rovněž české občanství. O zkompletování Koruny planety usiluje Radek Jaroš, jenž byl již na pěti ze sedmi vrcholů.

Při cestě na Everest už věděl, že nebude v signálu satelitního telefonu, podařilo se mu ale sestře Tanye odeslat zprávu o svém úspěchu. „Byla jsem strašně šťastná, když mi od něj přišla ta zpráva. Tak tvrdě na tom v posledních třech letech po svém zranění pracoval,“ řekla novinářům Tanya Plainová.

Před třemi lety si přitom Plain nebyl jistý, jestli vůbec bude ještě někdy chodit. V prosinci 2014 se totiž zranil při surfování v rodném Perthu a skončil v nemocnici se zraněním krční páteře, kterému se také přezdívá fraktura oběšence, podle podobnosti se zraněním při oběšení.

„Prvních pár dní po zranění jsem na tom byl opravdu hodně špatně. Jen jsem ležel v nemocnici, nemohl jsem se vůbec hýbat a pořád musel myslet na to, co mi říkají lékaři. Že mám zlomený krk a nejsou si jistí, co se mnou mají dělat,“ vzpomínal po zdolání šesti potřebných vrcholů Plain.

Čtyři měsíce strávil ve speciální halo-vestě, aby si s páteří nepohnul, během té doby ale vymyslel svůj ambiciózní plán na překonání rekordu. Do té doby se věnoval pouze triatlonu a s horolezením neměl prakticky žádné zkušenosti. Když se zotavil, absolvoval horolezecký kurz na Novém Zélandu a absolvoval výpravy v Peru a Himálaji.

Plain se odchýlil od tradičního plánu při zdolávání sedmi vrcholů, když prohodil Mount Everest s Denali v USA a prvních šest hor zlezl za osmdesát dní. Od té doby čekal v Nepálu na ideální počasí pro zdolání Everestu.

„Je to tvrdohlavý blázen. Ví, že má obrovské štěstí a je jedním ze dvou procent lidí, kteří přežili jeho typ zranění. Má obrovskou mentální sílu, která mu pomohla se z toho dostat a dosáhl skvělého úspěchu,“ dodala horolezcova sestra.

Plain je momentálně na cestě z Everestu do základního tábora, kam by měl dorazit ve středu.

Během svých výstupů také nechal dopravit několik australských horolezců, kteří skončili na vozíku, na nejvyšší vrchol pevninské části australského kontinentu Mount Kosciuszko. Svým projektem, který nazval 7in4, tedy sedm vrcholů ve čtyřech měsících, se totiž snaží získat peníze pro organizace, které mu nejvíce pomohly při zotavování: Surf Life Saving věnující se zraněným surfařům a SpinalCure pomáhající osobám se zraněním páteře.