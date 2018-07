Hotovo. Hvězdný Ronaldo přestupuje za 2,7 miliardy z Realu do Juventusu

CRISTIANO RONALDO Datum a místo narození: 5. února 1985, Funchal

154/85 Největší úspěchy: mistr Evropy 2016, stříbro z ME 2004, bronz z ME 2012; 5x vítěz Ligy mistrů (2008, 2014, 2016-18), 4x vítěz mistrovství světa klubů (2008, 2014, 2016, 2017), 2x vítěz Superpoháru (2014, 2017); 3x vítěz anglické ligy (2007-09), 2x vítěz španělské ligy (2012, 2017); vítěz Anglického poháru 2004, 2x vítěz Španělského poháru (2011, 2014)

5x vítěz ankety Zlatý míč pro nejlepšího hráče světa (2008, 2013-14, 2016-17), 5x vítěz ankety FIFA o nejlepšího hráče světa (2008, 2013-14, 2016-17); 3x vítěz ankety UEFA o nejlepšího fotbalistu hrajícího v Evropě (2014, 2016-17); 3x nejlepší střelec španělské ligy a jednou nejlepší střelec anglické ligy; 4x držitel Zlaté kopačky pro nejlepšího střelce evropských lig (2008, 2011, 2014-15); 3x člen All Stars týmu ME (2004, 2012, 2016), držitel státního vyznamenání Řád prince Henriqua Rodina: svobodný, synové Cristiano a Mateo, dcery Eva a Alana (až na posledně jmenovanou všechny odnosila náhradní matka v USA, jejíž totožnost Ronaldo nikdy neprozradil, Alanu má se současnou přítelkyní Georginou Rodríguezovou)

svobodný, synové Cristiano a Mateo, dcery Eva a Alana (až na posledně jmenovanou všechny odnosila náhradní matka v USA, jejíž totožnost Ronaldo nikdy neprozradil, Alanu má se současnou přítelkyní Georginou Rodríguezovou) Ostatní: technicky i rychlostně skvěle vybavený fotbalista, nastřílel už přes 600 soutěžních gólů; spolu s Argentincem Lionelem Messim je v posledních letech považován za nejlepšího hráče planety i jednoho z nejlepších fotbalistů všech dob; rodák z ostrova Madeira začal s fotbalem v osmi letech v tamním klubu Andorinha; už od mládežnických kategorií byl považován za obrovský talent, po premiérové sezoně v A-týmu Sportingu Lisabon se v 18 letech stěhoval do Manchesteru United; v témže roce debutoval v seniorské reprezentaci, na domácím Euru 2004 se stal jedním z nejmladších střelců v historii ME; v Manchesteru se brzy vypracoval v hvězdu první velikosti, v červnu 2009 přestoupil za zhruba 2,5 miliardy korun do Realu Madrid a stal se nejdražším fotbalistou světa; byl zvolen nejlepším portugalským fotbalistou historie, je též národním rekordmanem v počtu zápasů i gólů; jako jediný hráč skóroval na čtyřech evropských šampionátech a je zároveň teprve čtvrtým hráčem, který se střelecky prosadil na čtyřech světových šampionátech (na nynějším MS v Rusku vstřelil před osmifinálovým vyřazením čtyři góly); je rovněž nejlepším střelcem Ligy mistrů i evropských pohárů v historii; v této sezoně pomohl Realu k třetí výhře v Lize mistrů za sebou a v ročníku zaznamenal 15 branek; v domácí soutěži Real skončil na třetím místě; Ronaldo dal ve španělské lize rekordních 34 hattricků; v uplynulých dvou letech byl podle magazínu Forbes nejlépe placeným sportovcem světa, letos se umístil na třetí příčce; letos v červnu dostal dvouletý trest za daňové úniky, za mříže ale nemusí, jelikož podle španělských zákonů si mohou odsouzení za nenásilné činy s dosud čistým rejstříkem odpykat tresty do dvou let na podmínku na svobodě; zaplatí ale pokutu 18,8 milionu eur (asi 483 milionů korun); Ronaldo se podle obvinění v letech 2011 až 2014 vyhýbal placení daní z osobnostních práv, za což mu hrozil trest až na tři a půl roku a pokuta 28 milionů eur.