Úvod olympijské sezony: ve sprintu dvojic byli Češi desátí, ve smíšené štafetě 13.

ÖSTERSUND Biatlonové čekání je u konce. Čtyřměsíční zápolení ve Světovém poháru odstartovalo tradičně ve švédském Östersundu. České barvy hájili v úvodním sprintu dvojic Michal Šlesingr a Jessica Jislová. Při premiéře v této disciplíně dojeli na desátém místě. Vítězství si suverénně zajistila sestava Rakouska ve složení Simon Eder a Lisa Hauserová.

Ještě v sobotu u jezera Storsjön uprostřed Švédska svítilo slunce. Nedělní úvod Světového poháru ale doprovodilo zcela odlišné počasí. Nad biatlonovým areálem v Östersundu poletoval sníh, teplota klesla lehce pod nulu, na střelnici se výrazně třepotaly praporky.

Při nástřelu foukal na střelnici mírný vítr zleva. Podmínky se nezměnily ani při samotném závodu. Česká dvojice se ale na střelnici natrápila.

Ač Šlesingr ani Jislová nemuseli kroužit na trestném kole, na stavu hned desetkrát dobíjeli.

„Pokud se v takhle rychlých závodech nedobíjí, je to recept na dobrý výsledek,“ hodnotil v rozhovoru pro Českou televizi trenér mužské reprezentace Michael Málek.

Češi v cíli zaostali za vítězným duem z Rakouska o téměř dvě minuty. Chyby nepodpořili ani kvalitním během.

„Představovali bychom si trochu více. Super výsledek je do šestého místa. Kvalitní výsledek je osmá příčka. Ta střelba, každé dobíjení nás stalo sekundy, což znamenalo velký propad. Jsme na začátku. Uvidíme, co bude dál,“ přidal Málek.

Úvodní závody SP v biatlonu v Östersundu (Švédsko) Smíšená štafeta dvojic: 1. Hauserová, Eder (Rak.) 36:17,0 (0+2), 2. Hinzová, Lesser (Něm.) -16,5 (0+9), 3. Višněvská, Braun (Kaz.) -32,7 (0+5), 4. Dorinová Habertová, M. Fourcade (Fr) -33,7 (0+10), 5. Perssonová, Samuelsson (Švéd.) -34,3 (0+9), 6. Vita Semerenková, Pidručnyj (Ukr.) -34,9 (0+10), ...10. JISLOVÁ, ŠLESING (ČR) -1:52,2 (0+10). Smíšená štafeta: 1. Norsko (Tandrevoldová, Eckhoffová, J. Bö, Svendsen) 1:11:31,7 (0+13), 2. Itálie (Vittozziová, Wiererová, Windisch, Hofer) -5,3 (1+6), 3. Německo (Preussová, Hammerschmidtová, Doll, Peiffer) -6,4 (0+10), 4. Slovensko -7,7 (0+9), 5. Švédsko -34,5 (1+5), 6. Rusko -47,9 (0+7), ...13. ČR (PUSKARČÍKOVÁ, VÍTKOVÁ, MORAVEC, KRČMÁŘ) -2:51,4 (1+10).



Vynikající představení na střelnici zajistilo první příčku dvojici Lisa Hauserová a Simon Eder. Rakouští reprezentanti dobíjeli pouze dvakrát, Eder znovu dokázal, že ve Světovém poháru patří k nejrychlejším a přesným střelcům.

Na druhém místě dojeli Němci Vannesa Hinzová a Erik Lesser. O překvapení se postarali reprezentanti Kazachstánu Galina Višněvská a Maxim Braun na třetí příčce. Hlavní favorité a obhájci loňského titulu Martin Fourcade a Marie Dorinnová-Habertová dojeli čtvrtí (rovněž deset dobití jako český tým).

Ostrá premiéra českých barev

Čeští trenéři před startem laborovali, zda do nejmladší biatlonové disciplíny nenasadí vedle zkušeného Šlesingra Lucii Charvátovou. Nakonec padla volba na 23letou Jessicu Jislovou.

„Mohla by se střelecky podržet. Vypadala v tomto směru na tréninku líp než Lucka Charvátová,“ uvedl šéftrenér českého týmu Ondřej Rybář.

Jislová naskočila do jedenadvacátého závodu Světového poháru. V minulé sezoně pomohla ženské štafetě k bronzu v jihokorejském Pchjongčchangu.

A nezklamala ani na úvod olympijské sezony.

Opřít se mohla o bezchybnou střelbu vleže. V extra rychlém závodě se trápila až při závěrečné položce vestoje, kde hned dvakrát dobíjela. Šlesingrovi předávala nejlépe na devátém místě.

Zkušený český biatlonista vkročil do šestnácté sezony ve Světovém poháru. Přesto si v Östersundu odbyl premiéru – sprint dvojic jel vůbec poprvé. Loni si Šlesingr podobný závod vyzkoušel po boku Gabriely Koukalové při vánoční exhibici na Schalke.

„Ten závod je úplně jiný, než jsem zvyklý jezdit. Je to obrovský kvapík, je to hektičtější i na střelnici,“ hodnotil v cíli 34letý reprezentant.

Šlesingr se trápil při střelbě, nemohl se spolehnout ani na kvalitní běžecký výkon. Přesto dovezl českou dvojici na konečném desátém místě.

„V té první části to šlo, ale potom už jsem začal kejsnout,“ hodnotil pro Českou televizi. „Mohli jsme dopadnout líp. Mě osobně se to určitě nepovedlo,“ dodal.

Biatlonová smíšená štafeta dojela třináctá, vyhráli Norové

Trestné kolo Veroniky Vítkové připravilo české biatlonisty o přední příčky v úvodní smíšené štafetě v sezoně Světového poháru. Sestava Eva Puskarčíková, Vítková, Ondřej Moravec a Michal Krčmář doběhla ve švédském Östersundu až třináctá, skoro tři minuty za vítězným Norskem.

České kvarteto se muselo obejít bez zraněné Gabriely Koukalové, která sice je v dějišti prvního dílu SP, ale kvůli problémům s lýtky nemůže startovat.

V konkurenci 24 týmů nezačala Puskarčíková ideálně, vleže dvakrát dobíjela a byla sedmnáctá, ale stojku zvládla čistě. Rázem se posunula na sedmé místo a Vítkové předala šestá se ztrátou 8,5 vteřiny za vedoucím Švédskem.

Vítkové ale vyšla položka vleže ještě hůře než Puskarčíkové. Jeden terč zůstal černý a po trestném kolu nabrala skoro minutovou ztrátou. Moravce vyslala na trať čtrnáctého s odstupem minuty a půl. Muži už nic nezkazili, ale ani se dopředu nedotáhli.

„Verča jela v kontaktu a zaváhání na ležce jsme nečekali. Trestné kolo je velký problém a bylo zásadní. Nezvládla to,“ řekl šéftrenér Ondřej Rybář v České televizi.

„Pak už se to těžko sjíždí. Ondra ztratil, měl dobíjení a běžecky to nebylo to pravé. Michal jel výborný úsek, ale s časovou ztrátou už nelze nic dělat.“ Norský finišman Emil Hegle Svendsen odolal náporu Itálie. Od druhého úseku se v popředí drželo Slovensko, ale na třetí místo se dostalo Německo.