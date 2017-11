NHL: Útočník Frk z Detroitu přispěl asistencí k výhře nad Arizonou

NEW YORK Český hokejista Martin Frk se po osmi zápasech bez bodu opět zapsal do statistik NHL, když v úterním utkání přispěl asistencí k výhře Detroitu 5:3 nad Arizonou. Čtyřiadvacetiletý útočník sezonu skvěle odstartoval a v úvodních čtyřech zápasech třikrát skóroval, ale poté se přestal prosazovat a propadl se do čtvrté formace.

Detroit na soupeře zostra nastoupil, v prvních třech minutách vyslal na branku Arizony osm střel a dvě z nich se ujaly. Na 2:0 zvýšil ranou do horního růžku Luke Glendening, kterému od mantinelu přihrál Frk. „Vůbec jsme nezachytili začátek a nebýt našeho gólmana, tak jsme po první třetině mohli prohrávat 0:4, 0:5,“ uvedl útočník hostů Derek Stepan.



Arizona v prostřední části vstřelila kontaktní branku, ale v závěru třetiny jí domácí dvěma góly odskočili. První padl, když obránce Coyotes Oliver Ekman-Larsson ztratil puk, druhý si pak srazil jeho spoluhráč Luke Schenn sám nešťastně do branky.

„Musíme přestat dělat tolik neskutečných chyb. Každý se nějaké dopustí, ale my jich děláme příliš mnoho. A také v zápasech nehrajeme naplno celých šedesát minut,“ zlobil se trenér Arizony Rick Tocchet, jehož svěřenci si teprve v pondělí připsali první výhru v sezoně.

Hosté pak i díky deváté trefě Claytona Kellera, který je mezi nováčky nejlepším střelcem i nejproduktivnějším hráčem, zápas zdramatizovali a snížili v 57. minutě na 3:4. Při power play ale zpečetil výhru Red Wings Darren Helm. Brankář Detroitu Petr Mrázek zůstal popáté v řadě mezi náhradníky.

Další český gólman Ondřej Pavelec kryl záda Henriku Lundqvistovi, který s New York Rangers prohrával po čtyřiceti minutách s Vegas 2:4. Rangers ale ovládli závěrečnou třetinu a čtyřmi zásahy otočili zápas na konečných 6:4. Švédský brankář si připsal 408. vítězství v kariéře a v historické tabulce v počtu vychytaných výher je na devátém místě.



„Dvě třetiny jsme hráli skvěle a až do čtyřminutového vyloučení jsme měli zápas pod kontrolou. Ale jakmile v přesilové hře snížili, sesypali jsme se a působili jsme nesehraným dojmem,“ uvedl kouč Vegas Gerard Gallant, který musí v úvodu sezony řešit nečekané problémy s gólmany. Nejlepší tři jsou zranění, proti Rangers debutovala až klubová čtyřka Maxime Lagace.

Winnipegu stačilo pouhých 19 střel k vítězství 2:1 na ledě Minnesoty. Hosté vedli trefami Kylea Connora a Nikolaje Ehlerse, domácí Luke Kunin připravil v 46. minutě o čisté konto Connora Hellebuycka. Brankář Jets má v úvodu sezony velmi dobrou formu, s ním v zádech získal tým 13 ze 14 bodů a i díky němu je Winnipeg na druhém místě Centrální divize za St. Louis.