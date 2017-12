Ruští hokejisté zřejmě nebudou na olympiádě, týmy nesmí závodit pod neutrální vlajkou

MOSKVA Web sport-express.ru uvedl, že olympijský start Rusů pod neutrální vlajkou automaticky znamená neúčast hokejistů, curlingových týmů, štafet a dalších družstev.

Ruská média počítají s tím, že ruští sportovci budou na únorové olympiádě v Pchjongčchangu startovat pod neutrální vlajkou. O důsledcích dopingové aféry ze Soči 2014 rozhodne Mezinárodní olympijský výbor v úterý večer na zasedání výkonného výboru v Lausanne.



Ve hře je několik možných trestů od vysoké pokuty až po plošný zákaz startu ruských reprezentantů v Koreji.



Podle médií však MOV sáhne k podobnému řešení, jaké zvolila mezinárodní atletická federace IAAF před letošním mistrovstvím světa v Londýně.

Pod neutrální vlajkou nechá startovat jen ty Rusy, kteří prokážou, že byli delší dobu testováni mimo ruský antidopingový program. O způsobilosti jednotlivých sportovců by rozhodovaly mezinárodní sportovní federace.

„Sportovce, jejichž jména figurují na seznamu moskevské (antidopingové) laboratoře, který získala WADA, na olympiádu nepustí. A na tom seznamu je prý několik tisíc ruských sportovců,“ uvedl web championat.com.

Ten s odvoláním na server insidethegames.biz zároveň uvedl, že MOV už zadal firmě Nike požadavek vytvořit pro ruské olympioniky neutrální dresy.

Řada ruských funkcionářů přitom tuto možnost odmítala, označovali ji za ponižující.

Ruští sportovci by totiž v Pchjongčchangu nesměli používat národní barvy, po případných výhrách by jim nehrála hymna.



Objevily se proto i názory, že by takový verdikt MOV mohl vést k ruskému bojkotu her, to však mluvčí Kremlu Dmitrij Peskov v pondělí odmítl.

Web sport-express.ru uvedl, že olympijský start Rusů pod neutrální vlajkou automaticky znamená neúčast hokejistů, curlingových týmů, štafet a dalších družstev.

„Neboť neutrální týmy neexistují. Ale v tomto případě jsou možná i neobvyklá řešení,“ napsal. Vedení KHL přitom naznačilo, že v případě vyloučení Ruska neuvolní na olympiádu ani hokejisty z dalších zemí.