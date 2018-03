Ustojí fotbalisté drtivou útočnou hrozbu? Suárez s Cavanim nastříleli 99 gólů

PRAHA Poté, co se čeští fotbalisté neprobojovali na světový šampionát do Ruska, mohou si alespoň vyzkoušet, jaké je to hrát s jedním jeho účastníkem. V útoku Uruguaye nastupuje obávaná útočná dvojice Luis Suárez - Édinson Cavani.

V pátek čeká českou fotbalovou reprezentaci svátek. Na přátelském turnaji v čínském Nan-ningu se utká s fotbalisty Uruguaye, kteří disponují výjimečně produktivním útočným duem Suárez - Cavani.

V ligových soutěžích nastříleli útočníci Barcelony a Paris St. Germain celkem 45 gólů, což je víc než počet branek, které dalo v lize všech 21 nominovaných českých fotbalistů dohromady.

Svěřenci Karla Jarolíma proto vědí, že pokud chtějí uspět, musí se zaměřit především na bránění těchto dvou gólových zabijáků.



„Jsou to top hráči. Před zápasem se podíváme na rozbor a pak uvidíme, jestli to v zápase pomůže. Ukazujeme si, jak střílí nebo jak napadají, aby člověk věděl, jak soupeř může rozehrávat. Také se snažím poznat, jak protihráči přemýšlí, ale každý zápas je jiný a ty situace můžou být zcela odlišné. Ale na to, jestli střílí za vápnem, nebo až v něm, na to při zápase nemyslíte,“ přiznal někdejší gólman Slavie a nyní bundesligových Brém Jiří Pavlenka, který je nejlépe hodnoceným brankářem bundesligy.

Uruguajce vede už od roku 2006 zkušený trenér Óscar Tabárez a zemi dvojnásobných mistrů světa přivedl k největším úspěchům v novodobé historii.



Na MS 2010 postoupil s týmem kolem Diega Forlána až do osmifinále, před čtyřmi lety zase vyřadili ve skupině Anglii a Itálii a nestačili až v osmifinále na Kolumbii.

V roce 2011 navíc vyhráli Copu América, tedy mistrovství Jižní Ameriky. A vždy u toho byl právě Suárez s Cavanim.

Ten by si v pátečním zápase měl připsat 99. start v reprezentaci, navíc by chtěl rozšířit svou bilanci 40 branek v národním týmu. Suárez dal dokonce o devět gólů více, takže by mohl dosáhnout svého 50. gólu v národním týmu.

„Bude to dobrá prověrka, všichni se na to těšíme. Mluví se hlavně o Cavanim a Suárezovi, ale ten tým je skvěle složený. Co mám zkušenosti z Itálie, tak je tam obrovská kvalita. Je to silný tým a zápas nám hodně ukáže,“ přiznal záložník italského Udinese Antonín Barák.

Oba suverénně nejlepší střelci historie uruguajského národního týmu, kteří počty gólů připomínají české duo Jan Koller - Milan Baroš, jsou navíc ve výtečné střelecké formě i v této sezoně.



Cavani je s 24 góly nejlepším střelcem francouzské ligy, Suárez je s 21 brankami třetím nejlepším střelcem španělské ligy. Český tým navíc do dějiště turnaje přijede později, než plánoval.

Může za to závada na letadle, jímž měl původně odcestovat, a let tak odložil na dnešní ráno.

„Odpadl nám kvůli tomu jeden trénink v Číně, tak jsme udělali náhradní v Praze odpoledne. Je to komplikace, protože jsme tam chtěli být co nejdřív,“ přiznal Karel Jarolím.