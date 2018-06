Úspěšná mise badmintonisty Mendreka: dvě stříbra z Kamerunu a Pobřeží slonoviny

PRAHA Český badmintonista Adam Mendrek se postaral o významný a v Čechách málo vídaný úspěch, když na dvou mezinárodních turnajích po sobě hrál finále mužského singlu. Díky stříbru z Kamerunu a Pobřeží slonoviny se poprvé v kariéře ocitne v první stovce světového žebříčku.

V současné době je na 101. místě žebříčku českou jedničkou.

„Se svou africkou misí jsem spokojený. Být dvakrát za sebou na bedně je fajn a určitě velká motivace do další práce,“ zhodnotil dvaadvacetiletý Mendrek dvoutýdenní turné, během nějž nestačil pouze na jediného soupeře – Mexičana Luise Ramona Garrida, s nímž prohrál v obou finále.



V Kamerunu to bylo 19:21 a 9:21, v Pobřeží slonoviny 15:21 a 10:21. „Luis hraje v těchto podmínkách opravdu dobře,“ přiznal Mendrek, že jeden z nejlepších hráčů obou Amerik byl zkrátka nad jeho síly.

Kromě nevyzpytatelných Afričanů v čele s Nigerijcem Isiaqem, jenž je zařazen do nejužší skupiny afrických badmintonistů pokoušejících se o olympiádu a jehož Mendrek v Abidžanu ve dvou setech porazil, musel Mendrek zdolat cestou ke stříbru třeba i silného Němce Jonathana Perssona.

Český badmintonista Adam Mendrek.

Toto utkání skončilo hodně divokým skóre: 6:21, 21:18 a 22:20. Cenný výsledek i s ohledem na to, že Mendrek se od června trvale připravuje v německém národním centru v Mülheimu a díky vítězství nad Perssonem mu v jeho nové domovině stoupne kredit.

„Ta úleva po vítězství byla obrovská, protože otočit zápas z 6:21, to se mi opravdu dlouho nepodařilo. Navíc tím, že trénuji v Německu a vím, že Jonathan je jeden z těch, co tam není, ale pořád se tam snaží dostat, tak o to víc si výhry cením,“ popsal své pocity Mendrek.

I když africké turnaje jsou pro evropské badmintonisty vyhledávané hlavně kvůli nižší úrovni startovního pole, je Mendrekův stříbrný double výrazným počinem. Jde o další medaili pro český badminton v poslední době: singlistka Kateřina Tomalová skončila rovněž druhá na Mauriciu, Tomáš Švejda s Jaromírem Janáčkem pak dokonce vyhráli mezinárodní mistrovství Litvy ve čtyřhře.

Adam Mendrek má nyní před sebou měsíc tréninku v Německu a na konci července mistrovství světa v čínském Nanjingu.

I díky úspěšným turnajům v Kamerunu a Pobřeží slonoviny má také v tuto chvíli z českých hráčů největší šanci dostat se na Evropské hry 2019 v Minsku a upevňovat si začíná i pozici pro kvalifikaci olympijskou.

Ta začíná za necelý rok a na jejím konci by Adam Mendrek rád napodobil svého otce, který si zahrál v na OH Barceloně 1992. Adamovými největšími soupeři v boji o Tokio 2020 budou Milan Ludík a letošní mistr republiky Jan Louda.