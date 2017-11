Úspěch v hokejové Lize mistrů. Třinec i Liberec jsou ve čtvrtfinále

třinec České týmy nabídly v osmifinálových odvetách hokejové Ligy mistrů parádní podívanou. Třinec doma zdolal Malmö 2:1 a potvrdil stejný výsledek z prvního duelu. Švédského soupeře měl i Liberec, který po úvodní prohře 2:3 šokoval na ledě Frölundy výhrou 5:4 a následnou postupovou brankou v prodloužení. A excelovala i Kometa Brno - na ledě švýcarského Zugu zvítězila 5:2 (doma uspěla 4:3).

Hokejová Liga mistrů - osmifinále play off, odvety: HC Oceláři Třinec - Malmö Redhawks 2:1 (1:0, 0:0, 1:1)

Branky a nahrávky: 7. Marcinko (Linhart, Irgl), 60. Cienciala (M. Kovařčík) - 57. Bryggman (Händemark). Rozhodčí: Iwert, Piechaczek (oba Něm.) - Špůr, Hynek (oba ČR). Vyloučení: 4:5. Bez využití. V oslabení: 0:1. Diváci: 4782. První zápas: 2:1, postoupil Třinec. Frölunda HC - Bílí Tygři Liberec 4:6 v prodl. (1:1, 1:0, 2:4 - 0:1)

Branky a nahrávky: 7. Widerström (S. Hjalmarsson, S. Stalberg), 32. V. Oloffson (Lasch, Almquist), 51. Grundström (J. Lundqvist, Lasch), 55. Lasch (J. Lundqvist, Grundström) - 19. Ševc (Bakoš, L. Krenželok), 4. Šmíd (L. Krenželok, Jašek), 49. Plutnar (Ordoš), 51. Vantuch (Ševc, Havlín), 60. Bakoš (Ševc, P. Jelínek), 62. Bulíř (Bakoš, Ševc). Rozhodčí: Nikolic (Rak.), Vinnerborg - Pihlblad, Waldejer (všichni Švéd.). Vyloučení: 4:6. Využití: 2:2. Diváci: 1570. První zápas: 3:2, postoupil Liberec.

EV Zug - HC Kometa Brno 2:5 (1:1, 0:2, 1:2)

Branky a nahrávky: 20. R. Diaz (V. Stalberg, Martschini), 46. Martschini V. Stalberg) - 14. Nahodil (T. Svoboda), 29. Mlynář (Gajarský), 33. Mallet, 41. Bartejs (J. Hruška), 42. Nahodil. Rozhodčí: Hoppe (Něm.), Lemelin (Rak.) - Kaderli, Kovacs (oba Švýc.). Vyloučení: 4:6, navíc Fohrler (Zug) 10 min. Využití: 1:2. Diváci: 3846. První zápas: 3:4, postoupilo Brno.

Tappara Tampere - JYP Jyväskylä 3:2, první zápas: 1:3, postoupilo Jyväskylä; Brynäs IF - Adler Mannheim 2:1, první zápas: 3:2, postoupil Brynäs; Växjö Lakers HC - EC Red Bull Salcburk 5:3, první zápas: 1:2, postoupilo Växjö; EHC Red Bull Mnichov - SC Bern 2:5, první zápas: 3:2, postoupil Bern; Nottingham Panthers - ZS Curych Lions 0:3, první zápas: 1:3, postoupil Curych. Dvojice pro čtvrtfinále (první zápasy 5. a 6. prosince; odvety 12. prosince):

HC Kometa Brno - JYP Jyväskylä, HC Oceláři Třinec - Brynäs IF, SC Bern - Växjö Lakers HC, Bílí Tygři Liberec - ZS Curych Lions



Třinec měl k dobru jeden gól a krátce po začátku zápasu svou pozici ještě vylepšil. Z úvodní aktivity vzešla vedoucí trefa Marcinka, který v sedmé minutě tečoval do branky Linhartovu dělovku od modré čáry.

Pak ale vystrčil růžky i šestý celek švédské ligy a domácí akcie držel nad vodou zejména gólman Hrubec, který zlikvidoval možnosti Görtzovi a Stormovi.

Třinecký kouč Václav Varaďa dal příležitost i teprve šestnáctiletému útočníku Raškovi, který nabil na druhý gól Martinu Růžičkovi, ale soupeře po jeho střele zachránila tyčka. A více klidu nezajistili Slezanům ani Polanský s Adamským, jejichž pokusy zmařil Alsenfelt.

Malmö bylo v závěru stále dotěrnější a nebezpečnější. Výborně chytající Hrubec odolával 56 minut. Necelé čtyři minuty před koncem ho ale nechytatelnou střelou po individuální akci v oslabení překonal Bryggman. „Závěr byl hodně hektický. Byla obrovská škoda, že do toho plácl, ale naštěstí se to štěstí odrazilo k nám,“ řekl třinecký gólman Šimon Hrubec.

Když Chmielewski spálil sólový nájezd, třinečtí diváci zažívali při power play hostů infarktový závěr. Linhart nejprve minul prázdnou branku a z protiútoku málem vyrovnal Forsberg, ale nakonec zpečetil postup do čtvrtfinále střelou takřka přes celé hřiště do prázdné branky Cienciala.

“Je to nesmírně cenný postup, kterého si vážíme, protože jsme dvakrát za sebou porazili dva švédské celky, které jsou v jejich soutěži dobré a nahoře. Po tom, co jsme to uloupili u nich, podařilo se nám je obrat i u nás. Jsem plný dojmů,“ řekl Hrubec.

Liberec přestřílel loňského finalistu

Liberec se proti přemožiteli pražské Sparty z únorového finále minulého ročníku představil bez hlavního kouče Filipa Pešána, který se věnuje povinnostem u reprezentační dvacítky. Tým vedl asistent Karel Mlejnek.

V úvodu se Bílí Tygři ubránili při Lakatošově trestu, ale v sedmé minutě se už domácí radovali z vedení. Z levé strany téměř z rohu překvapil Januse z těžkého úhlu Widerström. Zvýšit náskok mohl Lias Andersson, ale situaci zachránil útočník Špaček. Potom Frölunda zahrozila i v oslabení, ale liberecký gólman Ehnovu ránu kryl. Bílí Tygři svou další početní výhodu v 19. minutě už využili díky Ševcově tvrdé ráně.

Ve druhém dějství po 82 vteřinách fauloval Nyberg v šanci Lakatoše, který ale nařízené trestné střílení neproměnil. Na Janusovi následně ztroskotal Lasch, který pak ve 32. minutě při Bartovičově vyloučení vrátil z levého na pravý kruh přihrávku Olofsonovi a Frölunda po přesné ráně znovu vedla. Liberecký gólman si ještě ve druhé části poradil s šancemi Westerholma i Emanuelssona a po pauze také s nebezpečným pokusem Rosseliho-Olsena.

Následně Liberec stav otočil. Ve 44. minutě obránce Šmíd objel branku, přihrál před ni a domácí si srazili puk za Mattssonova záda. Za pět minut dostal prostor k zakončení mezi kruhy bek Plutnar a prostřelil gólmana Frölundy mezi betony.

V 51. minutě při Bakošově trestu sice vyrovnal zblízka bekhendem Grundström, ale hned za 19 vteřin vrátil Liberci náskok Vantuch. Po Ševcově nahození překonal Mattssona rovněž bekhendovým pokusem. V 55. minutě rozjásal domácí Lasch, finalistovi tří dosavadních ročníků obnovené Ligy mistrů to ale nepomohlo.

Liberec sáhl při pobytu Vlacha i Lundqvista na trestné lavici k power play a 50 sekund před koncem v pěti proti čtyřem skóroval povedenou ránou Bakoš. Po Vlachově návratu na led hráli hosté přesilovku a v nastavení ji tři vteřiny před plánovaným návratem kapitána Frölundy zužitkoval Bulíř. Z pravého kruhu trefil bližší horní roh Mattssonovy branky.

Brno si náskok pohlídalo

Kometa se stejně jako v prvním zápase opět představila v kombinované sestavě bez jedenácti extraligových opor, které dokonale zastoupili talentovaní mladíci. „Podali jsme dobrý týmový výkon. V naší sestavě se spojilo mládí se zkušenostmi. Právě mladí hráči se chopili příležitosti. V obou zápasech osmifinále potvrdili, že mají velký potenciál,“ uvedl trenér Kamil Pokorný.

Hostům vyšel vstup do zápasu. Skóre otevřel ve 14. minutě Nahodil, před koncem třetiny vyrovnal skóre v přesilovce Diaz. I když měl Zug ve druhé třetině výraznou územní převahu, přes obranu Komety v čele s brankářem Vejmelkou se neprosadil.

Brňané spoléhali na rychlé protiútoky, ze kterých se prosazovali i střelecky. Ve 29. minutě trefil po úniku Gajarský tyčku a odražený kotouč poslal pohotově do sítě Mlynář. Náskok Komety zvýšil o čtyři minuty později při přesilovce Mallet. Švýcaři znervózněli, přitvrdili hru a pouštěli se do šarvátek, na což dopláceli častými vyloučeními. V početní výhodě v úvodu závěrečné třetiny skóroval obránce Bartejs a o 37 sekund později přidal pátý gól Nahodil.

Snaha o zvrat vynesla Zugu územní převahu, ze které se mu podařilo už jen zkorigovat výsledek. Zvrat takticky hrající Brňané nepřipustili.