Úspěch na Turnaji mistryň. Hlaváčková vyhrála s Babosovou čtyřhru

SINGAPUR Češka Andrea Hlaváčková a Maďarka Tímea Babosová vyhrály čtyřhru na Turnaji mistryň. Při společné premiéře na podniku pro osm nejlepších párů světa ve finále porazily 4:6, 6:4 a 10:5 Nizozemku Kiki Bertensovou se Švédkou Johannou Larssonovou.

Dvojnásobná grandslamová šampionka Hlaváčková tak pět let po neúspěšném finále po boku Lucie Hradecké slaví první titul na Turnaji mistryň. Naopak Bertensová s Larssonovou nedotáhly do konce překvapivé tažení turnajem v Singapuru, kde na cestě do finále porazily ruské obhájkyně titulu Jekatěrinu Makarovou a Jelenu Vesninovou. V prvním setu Bertensová s Larssonovou ukazovaly, proč se dostaly do finále.

Výborně podávaly a trápily česko-maďarský pár tvrdými údery od základní čáry. Hlaváčková s Babosovou se na returnu nemohly vůbec dostat do hry. Na příjmu získaly za celou úvodní sadu pět bodů, z toho dva díky dvojchybám soupeřek. Při vlastním podání dlouho držely krok, ale za stavu 4:5 zaváhaly při servisu Babosové. Larssonová odolala útokům a úderem do volného prostoru proměnila druhý setbol.



Babosová uznala, že v úvodní sadě měly soupeřky navrch. „Říkala jsem Andy, že už jsme byly na hřbitově, ale vstaly jsme z mrtvých. Cítila jsem na začátku druhého setu, že musíme něco změnit,“ řekla v rozhovoru na kurtu.

Ve druhé sadě přidaly na agresivitě a karta se začala obracet. Brejk z úvodní hry sice ještě Hlaváčková s Babosovou nepotvrdily, ale v sedmé hře sebraly soupeřkám podání znovu a výhrou 6:4 si vynutily rozhodující supertiebreak.



V něm na kurtu dominovaly. Od základní čáry držely krok a často ukončovaly výměny na síti. Hned odskočily na 4:0 a komplikace už nepřipustily. Druhý mečbol proměnila Babosová volejem uprostřed sítě. „Nemůžu uvěřit tomu, že jsme tenhle zápas zvládly. Hrály tak dobře. Hrály strašně dobře celý turnaj. My jsme nehrály tak skvěle jako předtím. Bylo to trochu nervózní. Ale na konci jsme byly asi odvážnější,“ komentovala průběh zápasu Hlaváčková.

Společně s parťačkou se po proměněném mečbolu mohly jen radovat a převzít trofej pojmenovanou po české rodačce Martině Navrátilové. Ta jim ji předávala osobně.



Turnaj mistryň v Singapuru vyvrcholí finálovým zápasem dvouhry mezi Dánkou Caroline Wozniackou a Američankou Venus Williamsovou, který začne ve 12:30 SEČ.