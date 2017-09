United i Tottenham nezaváhali, Chelsea porazila ve šlágu Manchester City

Oba favorité nastříleli v sobotním utkání soupeřům čtyři góly. Tottenham zvítězil 4:0 na hřišti nováčka z Huddersfieldu i díky dvěma trefám kanonýra Kanea. Manchester United stejným výsledkem zdolal Crystal Palace a posunul se do čela neúplné tabulky. To soupeř z Londýna pokračuje v bídném startu do sezony.

Crystal Palace je po sedmi zápasech poslední, nemá žádný bod a k tomu děsivé skóre 0:17.

Vrcholem sobotního programu v Anglii je souboj Chelsea a Manchesteru City. Ten se v případě vítězství vrátí na první místo tabulky.

Na prvním gólu Manchesteru v úvodu zápasu měl největší zásluhu Marcus Rashford. Mladý anglický reprezentant se kličkou zbavil bránícího Warda a našel v ideální pozici Juana Matu, který uklidil míč přesně k tyči. Na 2:0 zvýšil v 36. minutě Marouane Fellaini, jenž si naběhl na Youngův přetažený centr a zblízka zavěsil. Belgický záložník vstřelil svou druhou ligovou branku v novém ročníku, čímž vyrovnal svůj gólový příspěvek z dvou předchozích sezon dohromady.

Fellaini si krátce po přestávce připsal druhý gól v zápase, tentokrát mu stačilo hlavou usměrnit ostrý Rashfordův centr. V závěru upravil na 4:0 Romelu Lukaku a se sedmi přesnými zásahy se osamostatnil v čele tabulky střelců.

Tottenham rozhodl o výsledku zápasu během třiadvaceti minut prvního dějství. Úvodní dva údery zasadil domácím z rychlého protiútoku. Nejprve v 9. minutě uspěl Kane v osobním souboji za polovinou hřiště a samostatný únik zakončil obstřelením brankáře Lössla. O sedm minut později se po Eriksenově akcitotéž povedlo Daviesovi.

Třetí gól přidal v 23. minutě umístěnou střelou placírkou znovu Kane. Anglický střelec tak završil gólově nejúspěšnější měsíc v kariéře, když si ve všech zářijových utkáních připsal dohromady třináct branek. Zároveň jako první hráč od roku 1997 vstřelil ve třech venkovních ligových zápasech za sebou dva a více gólů.

Podobný kousek se naposledy povedl před dvaceti lety Denisi Bergkampovi v dresu Arsenalu. V druhém poločase už výraznější šance k vidění nebyly, přesto se Tottenham trefil ještě jednou. V nastaveném čase uzavřel na 4:0 po dalším brejku Moussa Sissoko.

Hráči West Bromwiche získali doma proti Watfordu v rozmezí tří minut prvního poločasu dvoubrankové vedení, když se trefili Rondón a Evans. Jenže před poločasem snížil svou třetí ligovou brankou v sezoně Doucouré a vyrovnání zařídil v páté minutě nastavení zápasu hlavou Richarlison. Watford se díky získanému bodu vyhoupl na pohárovou pátou příčku, i když řada jeho konkurentů má ještě utkání k dobru.

Výsledky 7. kola: Huddersfield - Tottenham 0:4 (9. a 23. Kane, 16. Davies, 90.+1 Sissoko), Bournemouth - Leicester 0:0, Manchester United - Crystal Palace 4:0 (35. a 49. Fellaini, 3. Mata, 86. Lukaku), Stoke - Southampton 2:1 (40. Diouf, 85. Crouch - 75. Jošida), West Bromwich - Watford 2:2 (18. Rondón, 21. Evans - 37. Doucouré, 90.+5 Richarlison), West Ham United - Swansea 1:0 (90. Sakho), Chelsea 0:1 Manchester City ( 67. De Bruyne)