Kdo je Umtiti, jenž poslal Francii do finále? Rodilý Kamerunec, co dal jen 10 branek

PETROHRAD Úkolem Samuela Umtitiho je především gólům zabraňovat, ale v semifinále mistrovství světa v Rusku proti Belgii ukázal, že je dokáže i střílet. Hlavičkou po rohovém kopu zařídil vítězství, které Francii posunulo po 12 letech do finále. Rodák z Kamerunu přitom dal teprve desátý gól za celou sedmiletou kariéru v seniorském fotbale. Rozhodně to byl ten nejcennější.

Čtyřiadvacetiletý stoper se narodil v hlavním městě Kamerunu Yaoundé, kde strávil i první dva roky života. Pak ale jeho rodiče zamířili do Francie a usadili se v Lyonu, kde malý Samuel odstartoval svou kariéru. V šesti letech začal hrát na předměstí za Menival, odkud si ho po dvou letech vytáhl Olympique Lyon. V něm prošel mládeží, B-týmem a v lednu 2012 prožil premiéru i za první tým.

Svými výkony si řekl okamžitě o to, aby ho slavný francouzský tým zařadil v devatenácti letech do základní sestavy, ve které vydržel čtyři a půl roku.



Zahrál si i v evropských pohárech, mimo jiné proti Mladé Boleslavi, které dal v roce 2014 jeden ze svých pěti gólů v dresu Lyonu z celkem 170 zápasů.

V létě 2016 Umtitiho koupila Barcelona za 25 milionů eur (asi 646 milionů korun) a i v jednom z nejslavnějších klubů světa se zařadil mezi důležité postavy defenzivy. V každé ze dvou sezon odehrál přes 40 zápasů.

„Čte ve hře jako v dětské knize. Načasování obranných zákroků má na milisekundy, skvěle blokuje, riskuje, ale málokdy dělá špatná rozhodnutí. Ze šesti přestupů, které v roce 2016 udělal (sportovní ředitel) Robert Fernandez, je Umtiti jeho Monou Lisou,“ použil novinář ESPN Sam Marsden přirovnání ke slavnému obrazu. „Může vést obranu Barcelony dalších deset let,“ dodal v březnovém článku.

Střelec branky Samuel Umtiti přijímá gratulace od spoluhráčů.

A ani v katalánském velkoklubu Umtiti nepatřil mezi postrach soupeřových obran. V první sezoně dal gól Celtě Vigo, v dubnu pak zařídil výhru nad Valencií, poté co si při rohu naskočil na přední tyči na centr z rohového kopu. Byl to tehdy jediný podobný gól tomu, který vstřelil v semifinále Belgii, jelikož do té doby vždy jen úspěšně dorážel.

Na šampionátu dosud na sebe upozornil zejména zbytečnou rukou ve vápně, po níž následovala penalta v utkání proti Austrálii. Pak ale měl velkou zásluhu na tom, že Francie neinkasovala proti Peru, Dánsku, Uruguayi a ani Belgii, do té doby nejofenzivnějšímu týmu turnaje. Umtiti skvěle zvládal souboje se silným Romelem Lukakuem. A navíc zařídil i jediný gól.

Byl to jeho třetí zásah za národní tým; před rokem dal gól v přátelském utkání s Anglií, v přípravě před šampionátem se prosadil proti Itálii. Francouzi tak mohou být rádi, že se Umtiti před lety rozhodl reprezentovat výběr galského kohouta a k obléknutí dresu jeho rodné země ho nepřemluvila ani kamerunská legenda Roger Milla.

Ačkoli svými výkony v Rusku si řekl o to, aby o něj ještě více zvýšil zájem Manchester United, který se na něj údajně před půlrokem poptával, přestup je málo pravděpodobný. Umtiti nedávno v Barceloně prodloužil smlouvu až do roku 2023 a výkupní klauzule byla stanovena na astronomických 500 milionů eur (téměř 13 miliard korun), což je více než dvojnásobek zatím nejvyšší částky utracené za fotbalistu.

„Mojí prioritou bylo vždy zůstat v Barceloně co nejdéle. Přál jsem si hrát s těmi nejlepšími a tady hraju s hráči, jako je Lionel Messi. Neumím si představit, že bych hrál za jiný tým,“ prohlásil Umtiti.