Hlavní úkol pro Slavii na půdě Villarrealu. Ubránit českého kata Bakambua

Villarreal Fotbalisty Slavie Praha prověří ve čtvrtečním 3. kole základní skupiny Evropské ligy na hřišti Villarrealu dosud největší hvězda, na kterou v této sezoně narazí. Ofenzivu „Žluté ponorky“ řídí aktuálně druhý nejlepší střelec španělské ligy a autor posledních šesti branek svého týmu Cédric Bakambu. Konžský reprezentant dosud skóroval ve všech třech zápasech proti českým soupeřům, červenobílí ale věří, že ho dokážou ubránit.

„Myslím, že v Evropské lize jsou silní útočníci všichni, když to srovnám. Ale teď aktuálně to bude asi nejsilnější útočník, na kterého narazíme,“ řekl novinářům slávistický stoper Jakub Jugas.



Bakambu prožívá skvělé období a v posledních třech soutěžních zápasech si připsal šest gólů. Šestadvacetiletý útočník sám pěti brankami zařídil výhry Villarrealu 2:1 v Gironě a 3:0 nad Eibarem a trefil se i za reprezentaci proti Libyi. Se sedmi góly se dělí o druhé místo v tabulce kanonýrů španělské ligy za hvězdným Lionelem Messim.

VILLARREAL CF - SLAVIA PRAHA Výkop: čtvrtek 19. října, 21:05 hodin (ČT sport), on-line reportáž Lidovky.cz sledujte ZDE!

čtvrtek 19. října, 21:05 hodin (ČT sport), on-line reportáž Lidovky.cz sledujte Rozhodčí: Svein Oddvar Moen - Kim Thomas Haglund, Magnus Lundberg - Tore Hansen, Ola Hobber Nilsen (všichni Nor.).

Svein Oddvar Moen - Kim Thomas Haglund, Magnus Lundberg - Tore Hansen, Ola Hobber Nilsen (všichni Nor.). Bilance: Španělsko - ČR (Československo) 77 44-17-16 139:75.

Španělsko - ČR (Československo) 77 44-17-16 139:75. Předpokládané sestavy, Villarreal: Barbosa - Mario Gaspar, Bonera, Víctor Ruiz, Costa - Castillejo, Trigueros, Hernández, Fornals - Bakambu, Bacca. Slavia: Kovář - Bořil, Jugas, Deli, Sobol - Souček - Sýkora, Hušbauer, Stoch, Danny - Necid.

Kovář - Bořil, Jugas, Deli, Sobol - Souček - Sýkora, Hušbauer, Stoch, Danny - Necid. Absence: Semedo, Asenjo, B. Soriano, A. Fernández (všichni zranění) - Ngadeu, Mešanovič, Švento (všichni zranění).

„Jestli se na něj těšíme? To se uvidí až po zápase,“ usmál se Jugas. „Ta jeho bilance je neskutečná. Nevím, co od toho čekat. Na videu jsme ho viděli, je to silný, fakt rychlý útočník s náběhem za obranu. Určitě nás dostatečně prověří. Musíme se o něj postarat,“ uvedl Jugas.

„Bakambu teď zužitkovává útočné snažení Villarrealu. Má velkou formu, s ním si musíme poradit. Ale nejen s ním, celý tým hraje velice dobře,“ upozornil trenér Slavie Jaroslav Šilhavý.

O Bakambuově výjimečnosti se v předminulé sezoně Evropské ligy přesvědčily i dva české kluby. Mládežnický reprezentant Francie, který začal hrát za Kongo teprve předloni, nastoupil v jednom utkání proti Plzni a ve dvou proti Spartě a ve všech třech případech skóroval. Ve čtvrtfinále proti letenskému soupeři dal čtyři ze šesti gólů „Žluté ponorky“ - doma sám obstaral výhru 2:1 a v Praze si připsal dva přesné zásahy při triumfu 4:2.

„Musíme ho důsledně a velmi poctivě bránit. Hlavně to není jen o něm, ale i o tom, jak dostává balony. Takže se musíme snažit, aby je nedostával. Myslím, že se o něj podělíme navzájem,“ prohlásil Jugas.

„Koukali jsme na něj na videu. Je to silný a rychlý hráč. Jeden z nejlepších v tom týmu. Ale myslím, že naši obránci si s ním dokážou poradit,“ doplnil na adresu rodáka z Francie záložník Jan Sýkora.