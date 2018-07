Ukázali jsme vášeň i charakter, finále si zasloužíme, říká chorvatská legenda Pletikosa

Exkluzivně pro LN Balkánská země je na nohou. Chorvatsko dnes zažije jeden z nejslavnějších dnů své historie. Jejich národní tým se v Moskvě utká s Francií o titul mistrů světa. „Před každým zápasem našich jsem strašně nervózní, nemohu ani spát,“ přiblížil atmosféru kolem mužstva v exkluzivním rozhovoru pro Lidové noviny bývalý brankář a slavný chorvatský fotbalista Stipe Pletikosa (39 let). V Rusku je Pletikosa chorvatské reprezentaci nablízku, je odborníkem a komentátorem chorvatské veřejnoprávní televize.

Do národního týmu pronikl na konci druhého milénia, rok poté, co chorvatská reprezentace dosáhla donedávna největšího úspěchu a z mistrovství světa ve Francii v roce 1998 přivezla bronzové medaile. Brankář Pletikosa se na dlouhou dobu stal jednou z tváří chorvatské fotbalové elity, kterou reprezentoval na pěti mistrovstvích světa či Evropy.

Národní dres oblékl ve 114 zápasech, což ho řadí na druhé místo v počtu odehraných zápasů za Chorvatsko. Kariéru prožil převážně v klubech na Ukrajině a v Rusku, okusil i anglickou a španělskou ligu. Kopačky pověsil na hřebík v roce 2015 ve španělském klubu Deportivo de La Coruňa, v současnosti se na sportovní univerzitě a v rámci struktur UEFA vyučuje trenérskému řemeslu.



Pletikosa v interview pro LN, které vzniklo den před finálovým utkáním, hovoří o příčinách chorvatského úspěchu, systému výchovy mladých hráčů a významu ojedinělého úspěchu pro chorvatskou zem.

LN: Jak prožíváte hodiny před největším zápasem vaší fotbalové reprezentace?

Musím říct, že je to opravdu kolotoč. Zařizuji věci v rámci organizace FIFA a značný čas věnuji médiím. Jsem šťastný, kam až se náš tým dostal. Během celého turnaje jsme prokazovali odhodlání a fotbalovou vášeň. Zasloužíme si finále a zápas proti Francii.

LN: Lze současnou atmosféru kolem týmu srovnat s obdobím před 20 lety, kdy Chorvatsko z mistrovství světa ve Francii přivezlo bronzové medaile?

Nálada a pocity jsou podobné. Dá se říci, že od bronzové generace z roku 1998 jsme všichni doufali a věřili, včetně mé hráčské generace, že jednou je napodobíme a dosáhneme podobného úspěchu jako před 20 lety. Ob každé dva roky, kdy se konají mistrovství světa nebo Evropy, jsme si přáli zase bojovat o medaile. Občas nás ale potkala smůla jako třeba v roce 2008 proti Turecku (Chorvatsko na mistrovství Evropy vypadlo ve čtvrtfinále s Tureckem smolně na penalty, pozn. red.) nebo v roce 2012 proti Španělsku (chorvatský tým tehdy vypadl z evropského turnaje gólem dvě minuty před koncem zápasu, pozn. red.).



LN: Současná parta kolem kapitána Luky Modriče má podle vás od bronzové éry Davora Šukera šanci dojít až na samotný vrchol?

Současná generace tuto sílu má. Jsme na ni strašně pyšní.

LN: Jakou mají hráči zpětnou vazbu od fanoušků v zemi?

Úžasnou, silnou. Cítíme velké sepětí s naším národem. Hráči dostávají z domů spoustu fotek a vzkazů, je to úžasné. Lidé s hráči dýchají, dává jim to sílu do finálového zápasu.

LN: Co je hlavní zbraní chorvatského mužstva?

Většina zápasů byla velice těsná. Naší důležitou zbraní bylo, že jsme se nevzdávali v těžkých momentech. Prokázali jsme obětavost v nastavených časech. Charakter, to je naše síla. Naši hráči jsou navíc velice inteligentní, mají fantastický cit pro hru, chápou, co se děje na hřišti a jak je třeba přizpůsobit se nastalé situaci. Velký obdiv si zaslouží trenér Zlatko Dalič, který s hráči obdivuhodně komunikuje, a řekl bych, že jim dal ve hře velkou svobodu. V klíčových momentech se dokázal dobře rozhodnout. Toto umění prokázal například při problému s útočníkem Kaliničem (Nikola Kalinič z AC Milán údajně odmítl jako náhradník nastoupit do utkání s Nigérií, za což ho trenér poslal domů, pozn. red.).

LN: Chorvatsko má pouze 4,2 milionu obyvatel, přesto produkuje velké množství kvalitních fotbalistů. Výsledkem je účast ve finále mistrovství světa. V čem tkví váš systém výchovy hráčů?

Klíčovým aspektem našeho systém je fotbal na ulici. Děti jsou od útlého věku zvyklé hrát fotbal s kamarády na ulici. Dalším klíčem k úspěchu je péče bývalých fotbalistů. V mém rodném Splitu existuje minimálně 20 fotbalových škol, za kterými stojí bývalí hráči. Ti investují do rozvoje škol své peníze. Školy či akademie jsou nejen ve Splitu, ale i v jeho okolí, snažíme se pokrýt co největší prostor. Tito bývalí hráči odvádějí strašně důležitou práci.

LN: Nakolik důležité jsou pro chorvatský fotbal mládežnické akademie dvou nejslavnějších chorvatských klubů, Dinama Záhřeb a Hajduku Split?

Školy Hajduku i Dinama jsou velice kvalitní, produkují skvělé fotbalisty. Kvalitní práci s mladými hráči odvádějí i v klubu NK Osijek, který získal silné investory z Maďarska. Úspěšný turnaj teď ještě více nakopne naše mladé hráče, vývoji mládeže to hodně pomůže. Z toho mám velkou radost.

LN: Má postup do finále turnaje i mimosportovní význam pro Chorvatsko?

Určitě, pro Chorvatsko postup do finále mistrovství světa znamená důležitý okamžik. Svět nyní o Chorvatsku ví, baví se o naší zemi. Věřím, že to bude mít pozitivní dopad na naši ekonomiku. Je třeba, aby se posílila ekonomická struktura země, která se v současnosti opírá především o turismus.