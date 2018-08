Ubrečená Slavia? Vztek je na místě, stejně jako přiznání, že jí chybí produktivita

PRAHA Fotbalová Slavia cítí křivdu. O šanci zahrát si Ligu mistrů ji však víc než chyby sudích připravily neproměněné šance.

V letním přestupním období Slavia pokračovala v mohutném nakupování z minulého roku. Za útočně laděné Balutu, Olayinku a Matouška a obránce Coufala se Zeleným vydala dohromady 230 milionů korun.



Vynaložené peníze se však Slavii stejně jako loni nejspíš nevrátí.

Tím, že vypadla ve 3. předkole Ligy mistrů, se automaticky zařadí do základní skupiny Evropské ligy, za což od Evropské fotbalové unie (UEFA) obdrží v přepočtu „jen“ 75 milionů korun.

Smazané tweety Jaroslava Tvrdíka.

A aby vyrovnala ztrátu, musela by v soutěži dojít až do semifinále. To se však v jejím novém formátu dosud žádnému českému klubu nepovedlo, předtím v Poháru UEFA to dokázali naposledy právě sešívaní před 22 lety.



Slavia přitom věřila, že má na to, postoupit přes Dynamo a následně Ajax Amsterdam do základní skupiny Ligy mistrů. Jako při dosud jediné účasti v roce 2007.

Vidina v přepočtu 392 milionů korun získaných jen za účast mezi 32 týmy soutěže, kterou už jistě inkasuje velký rival slávistů z Plzně, byla pro šéfa Jaroslava Tvrdíka a spol. natolik velká, že si vedení Slavie ani jinou variantu než postup mezi elitu nepřipouštělo.

Jenže realita v obou zápasech proti Dynamu byla jiná.

Ačkoliv Tvrdík na Twitteru hřímal, že Slavii znemožnili postup sudí ve spolupráci s někdejším šéfem Dynama a současným místopředsedou UEFA Hrihorijem Surkisem, o postup připravil Slavii především rozdíl v produktivitě obou celků.

Dynamo, které hraje v základní skupině pohárů každý rok, potvrdilo svou zkušenost a z minima gólových šancí proměnilo v obou zápasech hned tři z nich, i když v posledním případě skóroval útočník Besjedin z ofsajdu.

To slávisté v počtu gólových šancí i střel na bránu svého soupeře předčili, ale stejně jako loni v play off Ligy mistrů proti APOEL Nikósie doplatili na špatnou produktivitu.

Jediný gól slávistů vstřelil v úvodním duelu kapitán Hušbauer, a to ještě z penalty.



„Oba zápasy byly herně vyrovnané, jednoznačně rozhodla větší efektivita Kyjeva. Takové šance, co měl v odvetě Souček, se musí dávat. Už v prvním zápase měla Slavia hodně šancí, ale nedala je, což je ve výsledku stálo postup,“ řekl pro LN bývalý útočník Slavie Vladimír Šmicer.

Jasně se ukázalo, že sešívaným chybí chladnokrevný gólový zabiják. Stabilní opora Škoda či hbitější Tecl se sice v české lize dokážou prosadit, na evropské scéně však zaostávají, i když Teclovi radost zkazil zdvihnutý praporek sudího kvůli ofsajdu.

„Kanonýři jsou nejžádanějším zbožím na trhu, na ty cílí každý tým, bohužel ve Slavii žádný takový rozdílový hráč není. Ani Kyjev ho neměl, góly dali po chybách Slavie, ne po vypracované akci,“ myslí si Šmicer.

Dynamo hrálo to, co potřebovalo, a své šance využilo. Do play off proti Ajaxu tedy z tohoto pohledu postoupilo zaslouženě. Jeho hráči využili zkušeností z podobných zápasů a také působili herně sebevědoměji.

Vedle špičkového střelce by Slavia do budoucna měla najít i více vyzrálosti a pokory.

Dá se pochopit vztek po neuznaném gólu i po inkasované brance z ofsajdu, pokud však čelní představitelé vedení klubu budou soupeře urážet slovy „M**at Dynamo“, tak jako na Twitteru člen představenstva Tomáš Bůzek, sešívaní se v Evropě nikam neposunou.