Týmy jednoho muže. Podaří se Salahovi a spol. dovést svá mužstva k titulu?

Naprosto dech beroucí. Asi tak by se dala stručně charakterizovat uplynulá sezona v podání Mohameda Salaha. V Liverpoolu, kam během minulého léta přestoupil z římského AS, si egyptský fotbalista vydobyl status superhvězdy a zcela oprávněně se o něm hovoří jako o hráči, který by mohl ukončit nadvládu Lionela Messiho s Cristianem Ronaldem a získat Zlatý míč.

Ke čtyřiačtyřiceti přesným zásahům přidal rychlonohý křídelník ještě šestnáct asistencí, stal se nejlepším střelcem Premier League a vůbec prvním africkým fotbalistou, který byl vyhlášen nejlepším hráčem nejvyšší anglické soutěže.



Je to tu! Po čtyřleté pauze se opět o slovo hlásí světový šampionát ve fotbalu, který se tentokráte koná v Rusku.

Son Heung-min stříli volný přímý kop.

Aspiranti na prvenství jsou jasně daní, o nejvyšší příčky se znovu budou prát Argentinci, Brazilci, Němci, Španělé či Francouzi, mezi dvaatřicítkou účastníků ale najdeme i týmy, které mají ve svém středu jednu superhvězdu a z pozice outsidera by mohly některého z favoritů nepříjemně zaskočit.



Kromě Salahova Egypta se o to pokusí Dánsko s Christianem Eriksenem, Senegal v čele se Sadiem Maném či Jižní Korea, kterou povede Son Heung-min. Kdo z nich nakonec doputuje nejdále?

TOP 10 hráčů jejichž týmy se na mistrovství světa nekvalifikovaly: Arjen Robben (Nizozemsko), Gareth Bale (Wales), David Alaba (Rakousko), Gianluigi Buffon, Giorgio Chiellini (oba Itálie), Edin Džeko (Bosna a Hercegovina), Arturo Vidal, Alexis Sánchez (oba Chile), Riyad Mahrez (Alžírsko), Pierre-Emerick Aubameyang (Gabon).

V africké části kvalifikace nastřílel Salah pět branek, a stal se tak jedním z hlavních strůjců postupu na světový šampionát, kam se egyptští fotbalisté vrací po dlouhých osmadvaceti letech.

Nutno poznamenat, že los byl ke svěřencům trenéra Cúpera celkem přívětivý, do skupiny A jim totiž přidělil domácí Rusko, Uruguay a Saudskou Arábii.

V prvním utkání se ale Egypt s největší pravděpodobností bude muset obejít právě bez své největší hvězdy, Salah si totiž během finále Ligy mistrů poranil rameno.

Zprvu to vypadalo na dlouhou pauzu, nakonec ale přeci jen svitla naděje. „V zásadě by měl být mimo hru tři až čtyři týdny, ale budeme se tu dobu snažit co nejvíce zkrátit. Jde o hodně,“ nechal se slyšet Rubén Pons, fyzioterapeut Liverpoolu.

Roli klíčové postavy svého týmu bude plnit i další fotbalista Reds. Na klubové scéně vytvořil Sadio Mané společně se Salahem a Robertem Firminem nejnebezpečnější ofenzivní trio sezony, které se v součtu všech soutěží postaralo o devadesát gólů a dvaačtyřicet asistencí.

Liverpoolský Sadio Mané slaví gól ve finále Ligy mistrů spolu s Virgilem van Dijkem.

Reprezentace Senegalu se na světový šampionát kvalifikovala podruhé v historii.



V roce 2002 dokráčela až do čtvrtfinále a letos by na tento úspěch mohla navázat, kromě střelce historicky nejrychlejšího hattricku Premier League má totiž trenér Cissé k dispozici několik dalších špičkových hráčů.

Jmenujme třeba stopera Koulibalyho, jenž by po několika letech nadstandardní služby v Neapoli mohl v nejbližších týdnech zamířit k některému z předních evropských velkoklubů.

Senegalské Lvy se tak rozhodně vyplatí sledovat, složení mužstva slibuje ofenzivní podívanou a jejich střetnutí s Polskem, Kolumbií a Japonskem by mohla patřit k ozdobám skupinové fáze.

Pro oba borce z Liverpoolu se bude jednat o premiérovou účast na mistrovství světa, v anglické nejvyšší soutěži ale nalezneme ještě jedno duo, které by díky svému umu mohlo z podceňovaných celků udělat černé koně turnaje.

Christian Eriksen z Tottenhamu už několik let patří k nejlepším tvůrcům hry na světě, za poslední dva ročníky Premier League zaznamenal šestadvacet gólových přihrávek.

Christian Eriksen z Tottenhamu právě vstřelil gól svého týmu

V kvalifikační fázi ale nejmladší účastník světového šampionátu z roku 2010 dokázal, že je i velmi schopným zakončovatelem.



Za dvanáct utkání totiž nastřádal jedenáct branek, v tomto ohledu jej mezi Evropany překonal jen Cristiano Ronaldo a Robert Lewandowski.

„Každý účastník mistrovství světa má nějakou hvězdu a Christian ukázal, že my také. Na své pozici je to jeden z nejlepších hráčů v Evropě,“ rozplýval se dánský reprezentační kouč Hareide poté, co Eriksen hattrickem rozhodl baráž proti Irsku.

V létě 2016 byl Son Heung-min údajně jednou nohou na odchodu z Tottenhamu, nakonec ale u Spurs zůstal a prožil dvě průlomové sezony, v nichž za Spurs nasázel devětatřicet branek.

Hned třikrát během tohoto období byl nejdražší asijský fotbalista vyhlášen hráčem měsíce a v počtu gólů překonal i svého slavnějšího krajana Park Či-songa, který válel za Manchester United.

Co se účastí na světovém šampionátu týče, je Jižní Korea jakousi stálicí, na závěrečném turnaji se totiž představí už poosmé v řadě.



Největším úspěchem stále zůstává umístění z domácího mistrovství v roce 2002, kde Tygři obsadili čtvrtou pozici. Před čtyřmi lety se ale loučili už po základní skupině, jak dopadnou tentokráte?

Také letos se největší fotbalový svátek obejde bez řady hvězdných hráčů. Chybět bude třeba Gareth Bale, jehož fantastické nůžky z finále Ligy mistrů uchvátily sportovní veřejnost.

Do Ruska neodcestují ani Gianluigi Buffon s Arjenem Robbenem, kteří z důvodu absence svých týmů na světovém šampionátu ukončili reprezentační kariéru.