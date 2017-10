Tým prošel určitým procesem, říká Jarolím po kvalifikaci

Byť to podle výsledku 5:0 možná nevypadá, ani v posledním utkání kvalifikace o postup na MS 2018 proti San Marinu se českým fotbalistům v pokutovém území příliš nedařilo. Pálili šance, gólů měli dát víc. „V celé kvalifikaci jsme na to doplatili,“ připustil trenér Karel Jarolím, když po zápase odpovídal novinářům.

Nechtěl se pouštět do hlubší analýzy, do podrobného hodnocení neúspěšné kvalifikace. „To mě čeká až v úterý, bezprostředně po zápase má člověk myšlenky úplně jinde,“ omlouval se.

Co bude dál, rozhodne příští týden vedení českého fotbalu. „Já nerad chodím od rozdělané práce. Vidím, že naše mužstvo je v nějakém vývoji, že se pohnulo a rozhodně je v lepším stavu, než když jsme začínali.“

Jaké jsou tedy bezprostřední dojmy po neúspěšné kvalifikaci?

Víc než v Severním Irsku, kde jsme přišli o naději, zklamaný být nemůžu. Věděli jsme, že už jsme bez šance, ale pořád jsme hráli o body do koeficientu.

Znovu jste se však proti San Marinu trápili v koncovce. Nevyčítal jste hráčům v některých případech možná až laxní řešení gólových šancí?

Pět nula je přesvědčivý výsledek, ale víme, že to mohlo být ještě výraznější. Nemyslím si, že by to bylo o laxnosti. Příležitosti jsme měli i v Ázerbájdžánu, když jsme se na ten zápas dívali zpětně, napočítali jsme jich devět - a góly jsme dali dva. Samozřejmě mě to mrzí, protože na neproměňování šancí jsme v téhle kvalifikaci doplatili. Hlavně ty bezgólové remízy v domácím prostředí...

Pokud byste hledal pozitiva, patřil by mezi ně Michael Krmenčík? Před necelým rokem jste mu dal v reprezentaci šanci, teď má na kontě už šest gólů.

Také si dal trošku pauzu, kdy se gólově neprosadil. Před tímhle srazem jsem si říkal, aby si to všechno nevystřílel v Plzni a nechal si něco i pro reprezentaci. Jsem rád, že svoje kvality potvrzuje.

Celkem jste za rok a čtvrt u národního týmů vyzkoušel přes čtyřicet hráčů. Máte představu, o která jména se budete moct opřít v další kvalifikaci, pokud zůstanete trenérem?

Ještě je tu zhruba tři čtvrtě roku, abychom případně ještě něco vyzkoušeli, ale ten tým prošel určitým procesem a měl by se stabilizovat. Když jsme mužstvo přebírali, do začátku kvalifikace zbýval měsíc, řada hráčů skončila a všechno bylo poměrně dost hektické. Tenkrát hrál čas proti nám, teď ho máme víc.